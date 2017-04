Neville stusser over Chelseas Alonso-savn

ANNONSE

Søndag møttes Manchester United og Chelsea på Old Trafford og det endte med en taktisk triumf til José Mourinho og hans gutter.

Marcus Rashford og Ander Herrera scoret målene i 2-0-seieren.

Det betyr at tittelkampen i Premier League igjen er vidåpen.

Chelsea så i utgangspunktet ut til å ha avgjort kampen om gullet i sin favør, men tapet søndag betyr at Tottenham nå bare er fire poeng bak.

Den svake prestasjonen til Antonio Contes menn på Old Trafford får tidligere United-back og Sky Sports-ekspert Gary Neville til å klø seg i hodet og det er spesielt én ting han biter seg merke i.

- Ikke Roberto Carlos



United-legenden mener Chelsea hadde et merkbart savn av Marcos Alonso søndag, og at dette viser svakheter i «maskineriet» til de blå.

- Hadde de mistet Eden Hazard eller Diego Costa, og tapt, kunne jeg skjønt det, men det var Alonso som var ute. Er de virkelig så finjustert i spillestilen at de ikke klarer seg uten ham? Han er en brukbar venstreback, men han er ikke Roberto Carlos, sier han ifølge Daily Mail.

- Er det slik at de klapper totalt sammen uten Alonso på banen? Det er i hvert fall ikke tvil om at de savnet venstrefoten hans, sier Neville videre.

Spanjolen måtte stå over søndagens kamp på grunn av sykdom og Neville mener at Alonsos fravær var merkbart i måten Chelsea spilte på og at det førte til at laget var i ubalanse gjennom deler av kampen.

- Det gir litt grunn til bekymring at det skjer. Én spiller var ute med skade. De stilte med sine beste utespillere, bortsett fra én mann, sier Neville.

Keeper Thibaut Courtois måtte vel og merke også stå over søndagens kamp på grunn av skade og ble erstattet av Asmir Begovic.

- United hadde seks eller sju spillere ute, og Liverpool vant uten Adam Lallana, Jordan Henderson og Sadio Mané. Alle lag har spillere ute, så slik sett er det merkelig at kun én spiller ute skal påvirke Chelsea så mye.

Ny spenning



Chelsea har tidvis sett uslåelige ut denne sesongen og fått resultater selv i kamper der laget har slitt spillemessig. Den siste tiden har det imidlertid ikke fungert optimalt og i ukene før tapet på Old Trafford, gikk Chelsea også på et svært overraskende hjemmetap mot Crystal Palace i ligaen.

SYK: Marcos Alonso måtte stå over kampen på Old Trafford.

- Det er litt forstyrrende å tenke på at Chelsea kan tape seg så mye med kun én eller to spillere ute. Da må de styrke troppen, mener Neville.

De blå fra London står med 75 poeng etter 32 kamper, mens Tottenham nå er oppe i 71 poeng etter like mange kamper. Liverpool følger på tredjeplass med 66 poeng, mens Manchester City står med 64 poeng.

Manchester United er nå oppe i 60 poeng og har én kamp mindre spilt enn Chelsea og Tottenham, og to mindre spilt enn Liverpool.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!