Newcastle snudde til seier i toppkampen

Glenn Murray sendte vertene i ledelsen på straffespark etter 14 minutter, etter at laget hadde styrt det meste innledningsvis.

Rafael Benitez' menn stanget mot hjemmelaget i 80 minutter før Mohamed Diamé utlignet til 1-1 etter 81 minutter. Et hjørnespark ble bokset ut av Brighton-keeper David Stockdale. Christian Atsu sto i returrommet og sendte av gårde et sleivskudd. Skuddet traff lagkamerat Diamé og gikk i en bue over Stockdale og i mål.

Åtte minutter senere var kampen snudd da Ayoze Perez satte inn 2-1 til gjestene. Spanjolen fikk ballen etter godt forarbeid fra Atsu på høyrekanten og bredsidet ballen i mål.

Seieren gjør at Newcastle igjen topper tabellen i mesterskapsserien. Laget har 73 poeng, to flere enn Brighton som ligger på annenplass.

Ned til Huddersfield på øverste kvalifiseringsplass er det ytterligere seks poeng.

I bunnstriden tok Blackburn tre viktige poeng med 1-0-seier over Derby takket være scoring av Craig Conway. Laget er dermed oppe på samme poengsum som Bristol City på riktig side av nedrykksstreken.

Sistnevnte tapte 0-2 borte mot Aston Villa, som avgjorde med to raske mål av Jonathan Kodjia og Conor Hourihane i annen omgang.

