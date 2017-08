Neymar: - Jeg ønsket en større utfordring

Neymar sier han ønsket en annen og ny utfordring og at han fulgte hjertet da han bestemte seg for å signere for Paris Saint-Germain.

Det fortalte den brasilianske stjernespilleren på sin første pressekonferanse som PSG-spiller fredag.

Neymar, som ble verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Barcelona til PSG for 222 millioner euro, hadde ikke et vondt ord å si om sin tidligere klubb fredag, men sier han fulgte hjertet.

- Jeg kan ikke beskrive hva jeg føler, sa han innledningsvis før han fikk spørsmål om grunnen til at han gikk til den franske klubben.

- Jeg ville ha en større utfordring og mitt hjerte fikk meg til å følge ambisjonene mine. Jeg ønsket å komme til Paris og det handlet kun om at jeg ønsket en ny utfordring.

Følte seg ikke i skyggen

Han fikk spørsmål om overgangen handlet om at han følte han levde litt i skyggen bak flere andre Barcelona-spillere, men det avkreftet 25-åringen.

- Det handler ikke om at jeg ikke følte meg som den store stjernen i Barcelona, for jeg hadde det veldig bra der.

Han fortalte videre at han rådførte seg med sine brasilianske landsmenn i den franske klubben før han bestemte seg.

- Jeg snakket med de brasilianske spillerne i Paris Saint-Germain og de er mine venner, så jeg føler meg hjemme allerede.

PSG serieåpner allerede lørdag mot Amiens. Da skal han vises fram for klubbens tilhengere, men hovedpersonen selv sa han gjerne spiller kampen til tross for en amputert oppkjøringssesong.

Ankom Paris fredag

Neymar ankom tidlig fredag Paris for å ta fatt på livet som verdens dyreste fotballspiller. «Han er kommet!", tvitret Paris Saint-Germain.

«Il est arrivé!» var teksten på den franske klubbens twitterkonto over bilder av brasilianeren på vei ut av en privatjet. Noen minutter senere kom en versjon på engelsk, alt med emneknaggen #BemvindoNeymarJR».

«Bemvindo» betyr velkommen på portugisisk.

PSGs pengesterke eiere la 222 millioner euro (2,1 milliarder kroner) på bordet for å utløse utkjøpsklausulen i Neymars kontrakt, og dermed la han Barcelona-tiden bak seg. Overgangssummen er over dobbelt så høy som den tidligere verdensrekorden.

Trøyesalg

Neymar har fått en femårskontrakt med Paris Saint-Germain, og klubben har allerede begynt å hente inn igjen noen av pengene som er investert i hans astronomiske overgangssum og lønn.

Fransk TV viste hundrevis av PSG-tilhengere som sto i kø utenfor klubbens supporterbutikk på Champs-Élysées for å kjøpe de første PSG-trøyene med Neymars navn og nummer 10.

Trøyene koster 155 euro, nær 1500 kroner.

(©NTB)

