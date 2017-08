Neymar går glipp av sesongåpningen

PSG-stjernen spiller ikke i lørdagens kamp mot Amiens.

Paris Saint-Germain starter sesongen mot Amiens på Parc des Princes lørdag klokka 17:15. Det skjer ifølge BBC uten Neymar.

BBC skriver at den brasilianske superstjernen går glipp av lørdagens kamp fordi papirene som trengs for å registrere han som Ligue 1-spiller ikke ankom tidsnok.

Fristen var ved midtnatt, og da hans ITC (International Transfer Certificate) ikke hadde ankommet Ligue 1-kontoret innen fristen gikk ut, ble ikke Neymar spilleklar til serieåpningen.

Overgangen fra Barcelona har vært den siste tids store samtaleemne innen fotballens verden.

Representanter for Neymar betalte de 222 millioner euroene som krevdes for å løse stjernen ut av kontrakten med Barcelona. Han stod dermed fritt til å signere for PSG.

Ifølge BBC vil Neymar tjene 45 millioner euro i året, noe som tilsvarer en årslønn på omtrent 425 millioner kroner.