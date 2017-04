ANNONSE

Det ble klart tirsdag. Da opplyste Spanias Fotballforbund at Neymar ilegges tre kampers karantene for det røde kortet han pådro seg i ligakampen mot Malaga lørdag. Barcelona tapte oppgjøret 0-2.

Neymar ble utvist for første gang i Barcelona-karrieren og klappet sarkastisk til dommeren på vei inn i garderoben. Den gesten skal ha vært en del av dommerrapporten, hvilket førte til ytterligere straff for stjernespissen.

Neymar pådro seg to gule kort i lørdagens kamp og skulle i utgangspunktet kun ha vært utestengt i én kamp.

Det er ventet at Barcelona anker tirsdagens avgjørelse.

Neymar fikk det første gule kortet lørdag for å ha knyttet skolissene foran ballen etter at Malaga fikk et frispark. I annen omgang kom det andre gule etter en takling på Roberto Rosales.

- Jeg synes fortolkningen av de gule kortene er spesiell, sa Barcelona-trener Luis Enrique etter kampen.

Det kommende stormøtet med Real Madrid kan avgjøre tittelkampen i Spania denne sesongen. Real har i øyeblikket tre poengs luke til katalanerne og i tillegg én kamp til gode.

Barcelona må trolig vinne El Clásico for å holde liv i gullhåpet. Ute Neymar blir oppgaven ikke enklere.

