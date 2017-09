Neymar og Cavani i krangel etter Lyon-kampen

PSG-spillerne Neymar og Edinson Cavani måtte holdes unna hverandre etter en krangel om dødballsituasjoner i 2-0-seieren mot Lyon.

De to søramerikanerne, som til sammen har kostet den franske klubben 253 millioner pund, har funnet tonen på banen etter Neymars ankomst til klubben, men i søndagens oppgjør mot Lyon oppsto det gnisninger mellom de to superstjernene.

PSG-laget fikk tildelt straffespark etter 80 minutter og både Cavani og Neymar ønsket å forsøke seg fra ellevemeteren.

Begge de to gikk fram til ballen, men til slutt ble det Cavani som fikk muligheten fra straffemerket. Uruguayaneren misset imidlertid på sitt forsøk, noe som ikke gjorde situasjonen bedre.

Under overskriften «Le Clash» skriver den franske storavisen L'Equipe , gjengitt av Daily Mail , at de to måtte holdes unna hverandre av lagkamerater i garderoben etter uenigheter rundt en rekke dødballer i løpet av kampen.

Avisen skriver at uenighetene startet på banen, men at de eskalerte etter kampslutt. Tidligere i kampen hadde Cavani gjort seg klar til å ta et frispark da høyreback Dani Alves tok fra ham ballen og ga den til landsmann Neymar som fikk forsøke seg.

Til slutt vant PSG kampen 2–0.

