Neymar og Mbappé skal sikre etterlengtet mesterligatriumf

Qatar-eide Paris Saint-Germain sesongåpner i mesterligaen tirsdag med rekordsigneringene Neymar og Kylian Mbappé.

Så gjenstår det å se om penger kan kjøpe titler.

For sjelden har en klubb sendt ut et kraftigere signal om et ønske om å dominere europeisk fotball enn det den franske klubben har gjort de senere ukene.

Klubben signerte først Neymar for smått utrolige 222 millioner euro før Kylian Mbappé ble klar for klubben i en avtale som kan være verdt 180 millioner euro om, eller rettere sagt når, utkjøpsklausulen blir utløst.

Nå skal laget forsøke å sikre en etterlengtet triumf i mesterligaen, og Kristoffer Ajers Celtic er første steg på veien når de to lagene møtes i gruppespillet tirsdag.

PSG har aldri avansert videre fra kvartfinalen i mesterligaen og gikk på et av sine mest forsmedelige tap i klubbhistorien i åttedelsfinalen mot Barcelona forrige sesong.

Etter å ha knust katalanerne med 4-0 hjemme, skulle bortekampen bli en transportetappe. Det spanske laget ga seg imidlertid ikke og gikk videre etter å ha vunnet 6-1 på Camp Nou i en kamp hvor daværende Barcelona-spiller Neymar scoret to ganger og hadde to målgivende pasninger.

Kampen kan ha overbevist PSG-ledelsen om å kjøpe brasilianeren, men noen mener også at kampen overbeviste Neymar om å forlate klubben ettersom det ikke var ham, men hans lagkamerat Lionel Messi som stjal overskriftene etter kampslutt.

PSG ble tatt over at Oryx Qatar Sports Investments i 2011 og har siden det ikke vært fremmed for å betale enorme summer for å tiltrekke seg de spillerne klubben ønsker.

Laget har vært dominant i Frankrike, men mesterligatrofeet har hele tiden vært målet for det ambisiøse prosjektet.

- Vårt mål er å vinne mesterligaen, og det har det alltid vært, sa eier Nasser al-Khelaifi på pressekonferansen da Neymar ble presentert som PSG-spiller.

