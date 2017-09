Neymar og PSG vant etter to selvmål

Neymar og resten av stjernegalleriet i Paris Saint-Germain måtte ha hjelp av to selvmål for å vinne 2-0 mot Lyon i Ligue 1 søndag.

Hovedstadslaget stilte med både Neymar og Kylian Mbappé fra start på Parc des Princes, men det var Edinson Cavani som spilte hovedrollen mot Lyon.

Etter 75 målløse minutter tvang Cavani fram et selvmål av Lyon-forsvarer Marcelo, før han selv bommet på et straffespark fem minutter senere. Mbappé viste seg fram fire minutter før slutt, men det var Jérémy Morel som ble kreditert nok et selvmål, slik at det endte 2-0 til PSG.

Neymar noterte seg kun for et gult kort i søndagens oppgjør.

Paris Saint-Germain står med full pott etter seks serierunder, som eneste lag i Ligue 1.

Balotelli ble matchvinner

Mario Balotelli har fått en kjempestart på sesongen i Nice og står med tre seriemål på tre kamper etter å ha blitt matchvinner i søndagens oppgjør mot Rennes.

Italieneren satte inn 1-0 etter 79 minutter, etter å ha blitt spilt fram av spisskollega Alassane Pléa.

Balotelli ble byttet ut fire minutter etter at han sendte bortelaget i ledelsen, men fikk fra benken se lagkameratene sine ro tre poeng i land.

Klatret på tabellen

Nice klatret til åttendeplass på tabellen etter seks serierunder med ni poeng. Søndagens motstander Rennes er nummer 15 med fem poeng.

Tidligere søndag vant Marseille 2-0 mot Amiens, mens tabelljumbo Metz sikret 1-0-seier mot Angers.

