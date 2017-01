ANNONSE

Norges Fotballforbund anker ikke Ole Selnæs' utestengelse på fire kamper etter VM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan.

Det skriver NFF på sin hjemmeside mandag.

Frankrike-proffen fikk fire kampers karantene og en bot på 5000 sveitsiske franc (41.500 kroner) etter at han ytret seg mot dommeren i spillertunnelen etter VM-kvalifiseringskampen i Baku i oktober. Norge tapte oppgjøret 0-1.

- NFF har ingen grunn til å betvile forklaringen til Selnæs, og mener dommen ikke er rettferdig. Grunnet terminlisten for 2017 er konsekvensen at Selnæs får en utestengelse på opp imot ett år. Dette oppleves som urimelig, og NFF vil ta dette opp med FIFA på prinsipielt grunnlag med tanke på framtidige saker, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

- I utgangspunktet mener jeg at straffen er alt for tøff. Men jeg innser at det er vanskelig å vinne fram med en anke, og jeg har forståelse for at NFF velger å ikke gjøre dette, sier Selnæs.

Utestengelsen betyr at trønderen mister de tre neste VM-kvalifiseringskampene mot Nord-Irland, Tsjekkia og Aserbajdsjan. 22-åringen har allerede stått over én kamp siden han ikke spilte mot Tsjekkia i november.

(©NTB)