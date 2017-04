NFF bekrefter: Edvartsen dømmer ikke i runde sju av Eliteserien

ANNONSE

Konflikten rundt toppdommer Svein-Erik Edvartsen fortsetter og fredag opplyser Norges Fotballforbund at dommeren ikke får dømme i den syvende runden av Eliteserien, neste helg.

Forbundet skriver følgende i en pressemelding:

«NFF og Svein-Erik Edvartsen ble sist helg enige om at Edvartsen skulle settes opp som dommer fra og med runde 7. En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet. For å dømme kamper på øverste nivå, må dommerne ha hverandres fulle tillit».



«Etter Dommerforeningens tilbakemelding i går, forstår NFF at konflikten mellom Edvartsen og medlemmene stikker dypere enn det NFF og Edvartsen la til grunn sist helg».



«NFF vil derfor arbeide videre for å løse konflikten. I mellomtiden har NFF informert Edvartsen om at han, inntil videre, ikke kan settes opp som dommer. NFF beklager at denne situasjonen har oppstått og oppfordrer alle parter til å være konstruktive og løsningsorienterte i den videre prosessen».

- Føler seg mobbet



TV 2 meldte fredag at en rekke personer i dommermiljøet skal føle seg mobbet og trakassert av Edvartsen. Da Dommerforeningen denne uken møttes for å diskutere konflikten rundt Edvartsen, skal det ikke ha vært noen støttemeldinger til Edvartsen i forsamlingen der både hoveddommere og assistentdommere i Eliteserien var til stede.

Kilder TV 2 har snakket med sier at Edvartsen har gjort uopprettelig skade på det interne miljøet. Han skal blant annet gjentatte ganger ha sendt melding til dommerkollegaer og anklaget dem for dårlig dømming.

Edvartsen selv ønsker ikke å svare for disse anklagene. Hans advokat John Christian Elden sier til TV 2 at han ikke har hørt noe om at Edvartsen ikke får dømme i Eliteserien neste helg, slik det opprinnelig var planlagt.

- Jeg har ikke hørt noen antydninger om at NFF vil bryte avtalen, og har derfor ingen grunn til å tro at ikke de står ved sine uttalelser, sier han.

Nå er det imidlertid altså bekreftet at Edvartsen ikke får dømme.

- Hauge kan slutte



NRK skriver fredag at dommersjef Terje Hauge kommer til å avslutte sitt arbeidsforhold i Norges Fotballforbund, om ikke forbundet lytter til kritikken fra Dommerforeningen i denne konflikten.

Det var Nettavisen som først meldte om konflikten mellom Edvartsen og Norges Fotballforbund. Det ble den gang opplyst at det var gjensidig mangel på tillit mellom dommeren og dommersjef Terje Hauge.

Edvartsen har ikke dømt kamper i Eliteserien denne sesongen.

