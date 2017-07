NFF-Grøttland fnyser av Bjerkes «komisk»-utspill

- Det er mulig han har valgt å tolke dette i verste mening.

I en kronikk på nettstedet fotballtreneren.no kommer styreleder i Skeid, Jørgen W. Bjerke, med kritikk av et innlegg skrevet av fagansvarlig for spillerutvikling i Norges Fotballforbund, Håkon Grøttland.

Bjerkes kronikk ble publisert på Nettavisen mandag



Under overskriften «Komisk av Grøttland» trekker Bjerke fram flere punkter der han mener Grøttland bommer i sitt innlegg « Best mulig - flest mulig» som ble publisert på samme nettsted den 12. juli i år.

Der tok Grøttland for seg de mest sentrale spillerutviklingstiltakene som NFF har foretatt seg for å kunne løfte norsk fotball ytterligere. Han sier til Nettavisen at han ville forklare hva NFF har satt i gang på det området.

Han trekker fram følgende tiltak: Kvalitetsklubb, kamparenaen, trenerkurs, landslagsskolen, toppklubben og aldersbestemte landslag.

Bjerke på sin side mener innlegget bare viser at andre tanker og ideer, enn de som kommer fra NFF, blir avspist og kategorisert som kortsiktige og populistiske. Han mener dette videre blir for «lettvint og tendensiøst».

Skeids styreleder snakker da blant annet om temaer som private akademier og bruk av profftrenere i barnefotballen, og mener det må være større rom for at klubbene selv gjør ting på sin måte.

«NFF vet fortsatt best. Det begynner å bli komisk», skriver Bjerke.

- Tillegger meg meninger

Til Nettavisen sier Grøttland at han ikke kjenner seg igjen i dette.

- Mulig jeg har formulert meg klønete eller så har han valgt å tolke dette i verste mening. Det er kanskje en kombinasjon? Han tillegger meg noen meninger jeg ikke har, og så berører han ting som jeg ikke har belyst, ting jeg ikke hadde på agendaen i det hele tatt. For eksempel det han er inne på rundt private akademier, dette berørte jeg ikke i det hele tatt. Hverken direkte eller indirekte, forteller Grøttland til Nettavisen.

Et poeng i kronikken til Bjerke var blant annet et utspill Rosenborg-topp Ivar Koteng nylig kom med. I en kommentar på Rosenborgs nettside presenterte han sine tanker for hvordan norsk fotball og spillerutvikling kunne bli bedre, og mente at både endringsviljen og tempoet i NFF var lite synlig på dette området. Skeids styreleder på sin side, mener at Grøttland bare underbygger denne manglende endringsviljen.

«Det er mulig Grøttland bare oppsummerer status for sin egen jobb i NFF, kamuflert som en sommerhilsen, men det ligner dog et svar til RBKs Ivar Kotengs innspill om norsk spillerutvikling. I så fall er det trist å se at selv ikke Norges beste klubb får gehør i korridorene på Ullevaal stadion».

SVARER: NFFs fagansvarlig for spillerutvikling, Håkon Grøttland.

- Harmonerer bra

Grøttland skjønner imidlertid ikke helt hvor Bjerke vil med denne kritikken og føler både han selv og NFF tenker i de samme baner som RBKs Koteng.

- Mitt innlegg var et forsøk på å forklare hva NFF har satt i gang med. og det harmonerer veldig med det Ivar Koteng etterlyste. Han har mange fine tanker som vi er fullstendig enig i. Vi jobber hardt for et kompetanseløft i barnefotballen. Med utgangspunkt i rammene gitt av forbundstinget. Videre så var jeg ute etter å få frem at vi har levert svært gode resultater for aldersbestemte landslag det siste halvåret. Dette må jo være gledelig for alle i norsk fotball? Det viser at det gror, og det er det det store mangfoldet av norske klubber som har æren for, sier han.

- Så du mener Jørgen W. Bjerke bommer med kritikken her?

- Våre tanker, visjoner og ikke minst igangsatte tiltak er i tråd med mye av det Koteng løftet frem. RBK jobber tett og godt med NFF, først og fremst via NFF Trøndelag hvor de har et veldig godt samarbeid på spillerutvikling. Dialogen med fagfolket i Rosenborg er helt strålende. Det er rett og slett feil å si at Rosenborg ikke har gehør i våre korridorer.

Videre skriver Bjerke i sitt innlegg at han reagerer på det Grøttland skriver om foreldretrenere. Bjerke og Skeid er i utgangspunktet enig i at foreldretrenere fortsatt må ta mye av jobben i barnefotballen, men Skeid-lederen skriver at følgende utspill fra Grøttland får ham til å humre:

«De viktigste kravene til en barne- og ungdomstrener etter NFFs målestokk er at man evner å skape både trygghet og disiplin i gruppa og at det kan være en fordel å ha oppfostret noen unger selv».

Skeids styreleder spør seg om ikke en proffutdannet trener oppfyller de samme kravene. Igjen føler Grøttland at Bjerke tolker ham feil.

- Det var et forsøk på å få fram at mange må spille på lag i norsk fotball, både proffe trenere, toppklubber, breddeklubber, og mamma- og pappatrenere. Vi kan bli bedre på å snakke hverandre opp, og anerkjenne viktigheten av hverandre. Vi trenger alle! Det er mange som spiller en viktig rolle i norsk fotball og mange har mye å bidra med. Jeg skjønner ikke hva som er så komisk med det, sier Grøttland om det temaet.

Fakta: Ivar Kotengs innlegg

Det foregår nå en livlig diskusjon om hvordan barn trenes/skal trenes. Dette har også vi i RBK noen meninger om og et stort ansvar for. Noen grunnleggende forutsetninger som påvirker våre valg, er: *Fotball er den største idretten i Norge og interessen er enorm. *Fotball har de desidert største økonomiske inntektene av alle idretter. *Norske barn legger ned minst like mange timer på fotball som de beste nasjonene i verden. *Klubb og landslag gjør det mye dårligere nå enn på 90-tallet, i de fleste sammenligninger. *Barn vil i uoverskuelig framtid bli trent av foreldre. *Det er svært vanskelig i ung alder å vite hvem som senere blir toppspillere. Private aktører på banen Det går nå en diskusjonen i Trøndelag om private aktører kan og bør trene barn. Vi mener at barn må få trene så mye de vil, med hvem de vil. Jo mere kompetent trenerne er, jo bedre er det. Private aktører tar selvfølgelig betalt for sine tjenester. Det gjør at ikke alle kan delta på slik trening. Det er ikke heldig, hverken sett fra vårt egalitære grunnsyn, eller RBK sin lyst til å bringe norske og trønderske spillere ut i Europa. Men svaret til private aktører må være å bidra til et mye bedre tilbud innenfor klubbene. RBK tror det er viktig at flest mulig deltar lengst mulig. Det er svært viktig å gjøre disse barna "best mulig", slik at vi kan ha mange å vurdere som potensielle toppspillere. Det er en generell samfunnsmessig gevinst og en personlig utvikling å bli "best mulig", og å lære seg betydningen av hardt arbeid og "stå-på vilje". Det gir god mestringsfølelse og overføringsverdi til andre deler av livet. Hva bør gjøres? Vi mener det er mulig å frigjøre og omdisponere mellom 70 og 100 millioner kroner innenfor dagens fotballøkonomi. Løsningen innenfor det norske verdigrunnlag er etter vår mening følgende: *Satse massivt på foreldretrening for de mellom 5 og 11 år. *Kretsen tar ansvar for å la de beste få trene sammen på noen treninger med flinke og kvalifiserte trenere. Dette må gjøres på en måte som ikke senker statusen på barnas egne treningsgrupper. Dette gjelder de mellom 12-15 år. Toppklubbene må bidra med kompetanse. *Toppklubbene tar hovedansvaret for de over 15-16 år. *Høyskoleutdanne fotballtrenere og utvikle NFF-trenerutdannelse, og sørge for inspirasjon og læring fra de beste. *Pengene mener vi kan omdisponeres fra NFF, kretsene og toppklubbene. NFF må innse at utviklingene skjer ute på banene og ikke på kontorene. Kretsene må rasjonalisere og effektivisere, ha mindre byråkrati og være mere ut på fotballbanene. Klubben må velge utvikling og spre sin kunnskap i sitt distrikt. Dette skaffer både tilskuere og fotballspillere. Vi tror mange i Norge er enige i denne strategien, også noen i NFF. Vi ser dessverre ingen stor endringsvilje eller tempo i NFF. ...imens taler resultatene for seg. Ivar Koteng

Styreleder i Rosenborg Ballklub Kilde: RBK.no

- Direkte feil



Grøttland mener videre at Bjerke roter med faktaene når han skriver ting som at klubber på Island ansetter profftrenere til alle sine barnelag.

- Det er også enkelte ting som er upresist i innlegget til Bjerke, blant annet når det kommer til UEFA Pro-treneren, som det skal være så mange av på Island i barnefotballen. Det er direkte feil. Hos oss heter det laveste kurset grasrotkurset. På Island går de for eksempel rett på det som heter UEFA B-kurs. Vi kunne godt startet der, men hos oss er det en lengre rekke kurs hvor det laveste dreier seg spesifikt inn mot barnefotballen.

- Island er for all del gode, og vi er inspirert av det de gjør. Vi har vært over flere ganger, men en del ting som trekkes fram der blir litt unyansert. Det er ikke alle som helt vet hva de snakker om, når de drar fram Island eller andre nasjoner for den saks skyld, sier Grøttland.

Grøttland påpeker videre at NFF også ønsker så godt kvalifiserte trenere som mulig i barnefotballen og at de ikke skal stå i veien for klubber som vil ansette profftrenere, men at det ikke er en mulighet for alle klubber. Han mener derfor at vi må sikre oss at de trenerne som faktisk får dette ansvaret, er så godt skikket til oppgaven som overhodet mulig.

ØNSKER ENDRING: RBK-leder Ivar Koteng.

- Mitt innlegg var et forsøk på å nyansere og få fram et perspektiv på hvordan læring foregår og hva som da må ligge til grunn. Da dette danner en retning for hva slags kompetanse og egenskaper man først og fremst skal se etter hos en barnetrener. Det er grunnleggende viktig med en trener som har lederegenskaper. En som forstår barn, som skaper trygghet og samtidig disiplin. Videre mener vi at treneren må ha stor kompetanse hva angår å tilrettelegge for god aktivitet, sier han.

- Og bare så det er sagt; dette krever fagkunnskap, og temaet står derfor sentralt på vårt første trenerkurs, legger Grøttland til.

- Vi har nesten 200.000 fotballspillere i alderen 6-12 år. Det kan ikke være en heltidstrener på alle treningsfelt rundt omkring, men det er ikke det samme som at vi sier vi ikke ønsker godt utdannede trenere. Vi ønsker kompetanse i barnefotballen. Jo flere jo bedre! Det vi jobber for er at alle barn og unge skal ha en trener som er utdannet med det laveste trenerkurset som minimum, videre at klubbene har en trenerveileder, en topp utdannet person, som følger dem opp på feltet. Det er den retningen vi ønsker å gå og som vi tror er mest realistisk for flest mulig. Så vil det alltid være klubber som klarer mer, som for eksempel Snarøya i Bærum som driver forbilledlig! påpeker NFFs fagansvarlige for spillerutvikling.

- Mente ikke det



- Bjerke sier du med ditt innlegg insinuerer at utdannede trenere på akademiene ikke er opptatt av «learning by doing» og at det skal være morsomt med fotball. Kjenner du deg igjen i den påstanden?

- Det var ikke min tanke i det hele tatt og det mener jeg selvfølgelig ikke. Jeg ville påpeke hva som må ligge til grunn for læring. Det har vært mye snakk om kvalitet, men man må vite noe om hva kvalitet er. Jeg beskrev videre hva vi tenker. Hva kjennetegner en god barnefotballøkt? Når man har definert dette, så ser man at det ikke er noen avgjørende premiss at alle trenerne har høyskoleutdannelse i fotball. Og godt er det, for det er ikke realistisk verken i Norge eller Belgia. Vi må fokusere på det vi kan få gjort noe med på kort sikt, sier Grøttland om den påstanden.

- Et billig og søkt frieri til foreldretrenere, skriver Bjerke videre.

- Det får stå for hans regning. Jeg ville gjøre opp en status. Om en del foreldretrenere leser det der og får økt motivasjon, så er det selvsagt positivt. Det vrimler vel ikke av godord i retning av den gruppa. Den neste Joshua King kan fort komme fra en klubb og et lag trent av en pappa.

- Ingen planer om debatt



Bjerke kritiserer videre at han føler Grøttland og NFF, i innlegget, insinuerer og tillegger andre motiver de ikke har og ukritisk fletter inn elementer som ikke har noe med hverandre å gjøre i debatten.

Bjerke trekker fram følgende del av Grøttlands tekst: «Derfor er NFFs tilnærming at vi må gjøre flest mulig best mulig!».

UT MOT GRØTTLAND: Skeids styreleder Jørgen W. Bjerke.

Om dette skriver Bjerke så: «Hva er problemstillingen? Hvem er imot noe slikt? Dette er en slu måte å debattere på og bidrar kun til å opprettholde misforståelsene som råder i norsk barne- og ungdomsfotball».

- Debatterer du på en slu måte, Grøttland?

- Jeg hadde ingen planer om å legge opp til en debatt. Det var en uformell og lettbeint sommerhilsen. Der jeg ville beskrive det vi gjør og hvordan vi tenker. Vi har nå satt i gang en del ting de siste årene fordi vi har erkjent at vi ikke er gode nok. Verken i barnefotballen eller i toppfotballen.

- Blant annet så prøvde jeg å parkere den myten om at NFF vil ha flest mulig fotballspillere, tviholde på dem så lenge som mulig, og så kanskje noen blir gode til slutt. Mange oppfatter oss nok slik. Men vi er opptatt av best mulig fra dag én. Det har vi ikke vært tydelige nok på utad. Vi ønsker topp kvalitetsøkter for barn fra de begynner. Vi har satt i gang flere tiltak med dette som hovedmotivasjon. Vi skal jakte kvalitet og gode treningsøkter. Den retorikken har vært litt fraværende i NFF og vi har ikke vært tydelig nok utad på best mulig, forteller Grøttland.

- Også en misforståelse



Bjerke trekker videre fram ungdomsarbeidet i Stabæk og hvordan bærumsklubben har blitt én av de beste klubbene i Norge på spillerutvikling, gjennom å gå sine egne veier i det arbeidet.

Skeids styreleder spør hvorfor private akademier absolutt skal være norsk fotballs undergang og hvorfor vi ikke kan lage slike tilbud i klubbene - som han påpeker at nettopp Stabæk har ressurser til å gjøre.

Også her føler Grøttland at Bjerke bommer med kritikken.

- Det er også en misforståelse. Alle kan ikke gjøre det likt. Klubben er fortsatt den viktigste utviklingsarenaen for spillere. Det sikrer et mangfold av spillere, med ulike kvaliteter. Stabæk har fått fram masse gode spillere og er blant landets beste på spillerutvikling. Fordi de har svært dyktige trenere og en klar plan. RBK gjør ting på en helt annen måte, og spiller mer på lag med klubbene i nærområdet og henter ikke spillerne før de er 15 år. Sånn må det være i Norge. Vi er et stort land med få folk. Alle klubbene kan ikke og skal ikke gjøre det likt, sier han.

Avslutningsvis trekker Bjerke fram landslagskolen og skriver:

«At landslagskolen, der alle skal gjøre alt likt, skal sørge for at Norge igjen bemerker seg i internasjonal fotball er for oss et lite paradoks. Sist gang vi var gode var det vel også fordi de ulike fotballmiljøene fikk frem forskjellige spillere. Fra de som var best uten ball til lekne løkkespillere og treningsmaskiner som først ble gode etter å ha sittet på benken på guttelaget til Elverum. Tiden vil vise», påpeker Skeids styreleder.

- Skeid-trener tok kontakt



Grøttland svarer slik på det utspillet:

- Landslagsskolen handler om det som skjer i NFFs regi. Det vil si NFFs tiltak. Her ønsker vi at spillerne skal få lik skolering. Men klubben er og blir den viktigste utviklingarenaen og heldigvis har vi et stort mangfold.

I et avsluttende «P.S.» skriver Bjerke at Grøttland er hjertelig velkommen til Skeid-kiosken på Nordre Åsen, der styrelederen skal by på en kebab og ta en prat rundt de uliike meningene i de to innleggene.

«Så skal vi vise deg hvordan vi gjør det her hos oss. Litt mer ydmykt enn det kronikkformatet tillater og appellerer til, men forhåpentligvis som felles inspirasjon til en mer nyansert debatt om spillerutvikling enn det vi har klart hittil. For dette får vi kun til sammen», skriver Bjerke.

Grøttland ønsker den invitasjonen velkommen.

- Det er vrient å si noe å si noe fornuftig om dette innlegget, da jeg ikke helt får tak på hvor han vil, men jeg takker ja til den kebaben han tilbyr meg. Om noe er komisk så er det at den første som ga meg positiv respons på innlegget mitt, var en godt skolert Skeid-trener, avslutter Grøttland.

