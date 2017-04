NFF og Fotball Media stevner TV 2

ANNONSE

NFF, Norsk Toppfotball og Fotball Media har i dag tatt ut stevning mot TV 2 for urettmessig utnyttelse av nyhetsretten til Eliteserien og OBOS-ligaen.

Det opplyser forbundet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- Noe helt nytt



Nettavisen meldte allerede onsdag at Fotball Media hadde besluttet å ta ut en stevning mot TV 2. I et intervju Nettavisen gjorde med fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, snakket de to åpent om konflikten med TV 2.

TV 2 protesterte riktig nok på samme måte da NRK sendte bilder fra kamper TV2 hadde rettigheter til, men Bjerketvedt mener at det TV2 nå gjør er helt nytt.

- Det nye nå har vært at det vises mål mens kampene pågår. Rettigheter blir alltid utfordret og det er ingen grunn til at det ikke blir det i enda sterkere grad framover. Det er vi forberedt på også i denne bransjen, sier han til Nettavisen.

- Så er det med litt undring at vi ser hva TV2 gjør. De utnytter åpenbart nyhetsretten og sender såkalte sportssendinger i nyhetsekstra på en kanal som normalt ikke har nyhetssendinger, på tidspunkter som er litt sjelden i forhold til nyhetsbulletiner, sier generalsekretæren.

President Svendsen mener det TV 2 gjør, truer finansieringen av norsk fotball

- Det politiske her er at dette truer finansieringen av norsk fotball fordi over 50% av inntektene våre er knyttet til medierettigheter. Så dette er et kjempeviktig prinsipielt spørsmål for finansieringen av norsk fotball og det er et viktig spørsmål å forfølge, sier Svendsen til Nettavisen.

- Bryter regelverk

Bakgrunnen for saken er at TV 2 i forbindelse med FotballXtra har vist scoringer og høydepunkter under rundene i Eliteserien ved å programmsette nyheter hver halvtime, samtidig som runden spilles.

TV 2 har samtidig tilgjengeliggjort en rekke utdrag fra disse fotballkampene, blant annet på sine nettsider.

NFF, NTF og Fotball Media sier de mener at TV 2 ved å gjøre det på denne måten, ikke forholder seg til gjeldende regelverk, og krever derfor at TV 2 som utgangspunkt ikke kan vise høydepunktene før kampen er over.



- TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang.

- Ved å avbryte FotballXtra med sportsnyheter en rekke ganger innenfor programflaten er formålet i realiteten å sikre mer innhold og seere til studiosendingen, og dette bryter med norsk fotballs medierettigheter og de eksklusive rettighetene norsk fotball har solgt til Discovery, sier han.

- En utnyttelse



TV 2 på sin side hevder, ifølge NFF, at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten. Den gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.

NFF, NTF og Fotball Media sier de bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten, og partene skal ikke ha kommet til en felles forståelse eller løsning ved den dialogen som har vært.



- TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser. Vi mener TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for. Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, påpeker Kristvang.

- Nekter å slippe taket



Forrige uke sa sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, følgende til Nettavisen på spørsmål om FotballXtras nysatsing var en aldri så iten hevn for tapet av rettighetene til Eliteserien:

- Hevntanker er neppe et sunt utgangspunkt for et TV-program, så FotballXtra bør nok heller anses som en kjærlighetserklæring til norsk fotball. Etter 25 år sammen nekter vi å slippe taket og vil fortsette å være en del av dekningen av norsk fotball på alle nivåer. Tre timer FotballXtra direkte blir kjernen i satsingen, sier han til Nettavisen.

- Møter TV 2 seg selv i døra nå?

- Både NRK og VGTV har brukt nyhetsretten til å vise klipp fra våre sendinger. Vi har hatt diskusjonen flere ganger, men aldri tatt noen til retten. I FotballXtra vil vi forholde oss til praksis etablert blant nyhetskringkasterne. Det er grunn til å forvente at VGTV og Discovery, som nå er partnere, vil akseptere at vi bruker nyhetsretten på samme måte som VG tidligere har brukt den på våre sendinger, sa Jansen Hagen.

Discovery betalte 2,4 milliarder kroner for å kjøpe fotballrettighetene.

