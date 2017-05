NFF reagerer på Fagermos spisskritikk

ANNONSE

Det var etter søndagens kamp mellom Odd og Molde at Dag-Eilev Fagermo etterlyste initiativ fra NFF for å utvikle flere målfarlige spillere i Norge.

Fagermo ble selv vitne til at eget lag ikke klarte å omsette sjanser til mål mot Molde, men mente i pressesonen etter kampen at dette var et generelt problem i norsk fotball.

Talentsjefen legger ikke skjul på at effektive spisser er og har vært en mangelvare i norsk fotball, men mener NFF allerede har tatt tak i problemet.

- Dag-Eilev er en kjempekapasitet, men jeg tror ikke han er den som er mest oppdatert på hva som skjer med spillerutviklingen i Norge. Det innrømmet han selv da vi var og besøkte han og Odd for cirka ett år siden. Han kjente blant annet ikke til landslagsskolen, sier Grøttland til Nettavisen.

Grøttland er tydelig på at det er klubbene som må ta størst ansvar for å utvikle fremtidige angripere i Norge.

- Hvis vi skal få bedre spisser, er det først og fremst hos klubbene utviklingene skjer. Det betyr at det er den daglige økten til alt fra et A-lag under Dag-Eilev Fagermo til et guttelag som er viktig. Der er det masse å gå på i norsk fotball og NFF har sin del av ansvaret for det, forteller Grøttland.

Nå mener han imidlertid at NFF har tatt grep og sender tydelige signaler til klubbene i Norge om hva de bør ha fokus på.

- To viktige punkter



Talentsjefen trekker frem spesielt to punkter.

- Punkt 1 er når man har lagtreninger, så må man trene oftere på situasjonene på siste tredjedel. Det betyr at man har litt mindre fokus på «possession»-øvelser og spill på stor bane, og i større grad tilrettelegger for øvingssituasjoner på siste tredjedel. Vi må løfte fokuset på å øve på matchavgjørende situasjoner med hele laget. Da får man utviklet bedre stoppertyper, spisstyper og lag som er bedre på den siste tredjedelen, forklarer Grøttland.

- Punkt 2 er at vi må litt vekk fra det at spillerne gjør det samme på trening. Vi må i mye større grad tenke differensiering og det å trene ulikt. Det vil si at en spiss bør ha noen øvelser som er spesielt tilpasset ham, mens en stopper gjør noe annet og en midtbanespiller gjør noe annet. Tippeligaklubbene har alle forutsetninger her, med tanke på antall ansatte trenere, mener talentsjefen.

FOKUS PÅ SPISSER: Håkon Grøttland (t.v) mener det jobbes hardt i NFF for at Norge skal utvikle bedre spisser i fremtiden.

Følger opp talentene



Dette er også temaer som har blitt en viktig del i utdanningen av trenere i NFF.

I tillegg forteller Grøttland at forbundet selv også har fokus på disse punktene forbindelse med deres egne treninger.

- I landslagsskolen som vi har ansvaret for, så øver vi nesten utelukkende på siste tredjedelssituasjoner. Det sender et signal til hele Fotball-Norge. Når vi har fokus på det, så håper vi at det sprer seg ut.

- Det er også viktig å få frem at våre største talenter får nå tett oppfølging av NFF. Hvis man er 14 år og er veldig talentfull spiss, så følger NFF deg opp. NFF drar ut til klubben din og passer på at du får den ekstratreningen som du trenger som spiss, sier Grøtland.

Positiv med tanke på fremtiden

Mangel på effektive målscorere har i mange år vært en mangelvare for det norske A-landslaget.

Joshua King har riktignok i år tatt store steg i Premier League for Bournemouth og landslagssjef Lars Lagerbäck håper nok at nordmannen klarer å vise samme form for Norge i årene fremover.

I tillegg mener Grøttland at det er flere spennende spillere i utvikling på de aldersbestemte landslagene.

- Vi hadde et G17 lag som var i EM for første gang. Vi har et G16-lag som er veldig lovende og som har markert seg mot store nasjoner som Belgia og Sveits. Vi har et 15-årslag som nettopp har startet opp. I alle de tre lagene er det veldig spennende spisser.

- Jeg vil ikke gå inn på konkrete navn, men det er lenge siden vi har sett så spennende spisser. Det ser veldig lyst ut. Det er ingen krise når vi ser de lagene, og ser vi på det siste 15-årslaget vårt, var det nesten flere spisser og stoppere å velge enn midtbanespillere, forteller Grøttland.