NFF-topp vil ha mindre krangling i norsk fotball

Generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Pål Bjerketvedt, etterlyser mindre krangling og mer raushet i Fotball-Norge.

- Det vil alltid være mye engasjement og mange diskusjoner. Men jeg synes det krangles for mye, og jeg savner litt raushet i diskusjonene, sier Bjerketvedt til NTB.

Generalsekretæren sier han synes man i diskusjonene for ofte går i forsvarsposisjon.

- Vi må ha litt mer åpenhet i dialogene og mer respekt for hverandre. Det gjelder like mye fra oss på Ullevaal og ut, som det gjelder andre veien og for aktørene i Fotball-Norge.

Bjerketvedt tror kranglekulturen har oppstått av det voldsomme engasjementet i norsk fotball.

- Men vi kan diskutere og kanskje være litt mer inkluderende noen ganger. Og jeg tror raus er det beste uttrykket, fordi det er det vi snakker om.

