NFFs EM-evaluering får ekspert til å riste på hodet: - Amatørmessig

Norges Fotballforbund vil ikke dele skjemaet som ble brukt for å evaluere kvinnenes EM-fadese. Vi har fått tak i det og vist det til en ekspert, og konklusjonen er nådeløs.

- Metodisk virker dette både amatørmessig og overfladisk, for å si det brutalt.

Dette er den knusende dommen fra NTNU-professor Per Morten Schiefloe når Nettavisen ber om en vurdering av NFFs evalueringsskjema som spillerne brukte etter EM.

Schiefloe, professor i sosiologi på NTNU, er en ekspert på feltet og har i en mannsalder jobbet med organisasjonsspørsmål og organisasjonsanalyse.

NFF ville hemmeligholde det

Norges Fotballforbund avslo Nettavisens forespørsel om å få tilsendt det benyttede evalueringsskjemaet. Men via andre kanaler har vi likevel fått tak i det, og Schiefloe returnerer til Nettavisen med krass kritikk av NFFs metodikk når han har studert det.

- Det som står der er nokså kurant, men skjemaet er veldig enkelt, og jeg er skeptisk til et skjema som baserer seg på at folk selv skal komme opp med punkter. Dette fordi folk stiller med ulike forutsetninger, sier han.

Når man gjør det på måten NFF har gjort her, mener Schiefloe det er fort gjort å havne i en blindgate. Ifølge eksperten er det erfaringsmessig veldig ulikt i hvilken grad mennesker klarer å formulere synspunkter skriftlig.

- Det man ofte ser ved slike skjemaer er at noen skriver mye, andre lite. Det har å gjøre med verbal trening og tryggheten man føler skriftlig. Hvis det er stort sprik i gruppen er det i seg selv en metodisk svakhet, sier Schiefloe.

- Problemet er at det blir veldig overflatisk og lite systematisk. Og er det lite systematisk blir det fort tilfeldig hva man griper fatt i. Det kan være noe kun et par stykk har nevnt, siden alle ikke har uttalt seg om det samme, legger han til.

- Vet ikke noe om representativiteten

Hvis man skal ha et skriftlig skjema, er det ifølge NTNU-professoren bedre å ha et mer detaljert skjema der folk krysser av på enig/uenig, bra/ikke bra og så videre.

- Da er man tryggere på å få frem synspunkter fra alle. Men dette forutsetter at man har en analytisk modell og finner ut hva som er viktig å se etter. Da må man ha et relativt klart bilde av hva som er viktige faktorer for at et slikt fotballag skal lykkes. Det som står der er som sagt relativt kurant, men det er amatørmessig ut fra at man står overfor en økt krevende situasjon, sier han.

Tidligere landslagskaptein Heidi Støre er mesterskaps- og prosjektansvarlig i NFF og er den som står som ansvarlig for evalueringsskjemaet. Støre har fått anledning til å kommentere kritikken fra Schiefloe, men begrenser seg til følgende:

- Vi har stilt opp i mange intervjuer angående evalueringen etter EM. Nå setter vi strek. Fokus nå er på to viktige VM-kvalikkamper og veien videre for kvinnelandslaget. Vi har valgt en veldig åpen evaluering hvor spillerne kan komme med synspunkter på en rekke områder - de områdene som de mener er viktige sett fra deres individuelle ståsted. Evalueringen kan sikkert gjøres annerledes, og får vi konkrete innspill i så måte, vil vi selvfølgelig gå igjennom de, skriver Støre i en SMS til Nettavisen.

På fotballforbundets pressesider gjør de det også klart at spillerne ikke er tilgjengelige for intervjuer torsdag.

TOK IMOT SVARENE: Maren Mjelde og det norske damelandslaget i fotball trener på Fredrikstad stadion før kampen mot Nord-Irland.

NFF publiserte denne uken resultatene fra evalueringen etter det svært skuffende EM-sluttspillet som endte med null scorede mål og null poeng.

Der skriver forbundet at «spillerne har evaluert forberedelsesperioden fra nyttår, precamp og selve mesterskapet. NFF har stilt spillerne åpne spørsmål om hva som har vært sterke sider og hva som kan forbedres både når det gjelder trenerne, seg selv, og støttefunksjonene rundt laget».

Men dette er ikke godt nok, mener Schiefloe.

- Et faglig råd vil være å lage et skikkelig spørreskjema som på en systematisk måte dekker alle dimensjoner som er viktig i denne sammenhengen. Nå vet de ikke noe om representativiteten eller om man får dekket alt. I et tyngre og mer skikkelig spørreskjema ville man testet ut dette på forhånd. Og det er en profesjonell oppgave, ikke noe glade amatører bør drive på med, påpeker han.

- Bør søke profesjonell bistand

Han mener NFF også kunne håndtert dette på en annen måte med å bruke mer profesjonell hjelp og gjennomføre muntlige samtaler og intervjuer.

- Enten én til én, eller i mindre grupper hvor man mer systematisk går gjennom ting som samspill, holdninger, humør, ledelsens atferd, kulturelle forhold, praktisk tilrettelegging, strategi. Altså at man hadde en klar plan og jobbet seg systematisk gjennom det.

- Er det noen spesielle fordeler eller ulemper ved at det er gjort anonymt via kapteinen?

- Spørreskjemaer pleier vi å la være anonyme. Hvis man gjennomfører muntlige intervjuer pleier det å bli gjort i en anonymisert form slik at den som leser det ikke vet hvem som har sagt hva. Men hvis man har en organisasjon eller enhet der folk har en grunnleggende tillit til hverandre og åpenhet i bunnen, tåler man å høre hva alle mener. Hvis man har en organisasjon der den tilliten ikke eksisterer, at den er svak mellom ledere og ikke-ledere, eller mellom sterke og svake personer i laget, kan det være vanskeligere. Derfor blir spørsmålet om det skal være anonymt avhengig av noen grunnforutsetninger i den organisasjonen man studerer, opplyser Schiefloe.

- Hvis NFF skal forbedre seg når det gjelder en slik evaluering, hva er ditt viktigste råd?

- Det vil være å søke en form for profesjonell bistand til å lage et skikkelig og teoretisk basert spørreskjema der man bygger på en kunnskap om hva som skaper et godt fotballag. I tillegg bør man kanskje finne et mer standardisert skjema som kan brukes med flere lag og i flere sammenhenger. Det ville nok vært en god idé. Alternativt bør man søke bistand hos noen som er i stand til å hjelpe deg med en kvalitativ undersøkelse.

Her kan du lese evalueringsskjemaet som ble sendt ut til spillerne etter EM.

P.S: Det norske kvinnelandslaget åpner VM-kvaliken hjemme mot Nord-Irland fredag kveld.

