Nicklas Bendtner klar for Rosenborg

ANNONSE

Rosenborg har lenge vært på jakt etter en ny spiss, og mandag kveld kom bekreftelsen.

Nicklas Bendtner er klar for de norske mesterne.

Den danske spissen har en lang fortid i Arsenal, men har også spilt for klubber som Juventus, Wolfsburg og Nottingham Forest. Mandag signerte han er kontrakt med Rosenborg som strekker seg over tre år.

Bendtner kjøpes fra Championship-klubben Nottingham Forest. Der har han scoret to mål på 17 kamper.

- Fortsatt sulten



På sin Instagram-profil bekrefter også Bendtner selv overgangen.

- Jeg er ennå ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er definisjonen av en stabil klubb som får det beste ut av sine spillere, skriver Bendtner.

- Den slags stabilitet har jeg nedprioritert siden min tid i Arsenal, og nå må vi bare se hva det kan føre med seg å oppleve det igjen, skriver han videre.

- Jeg kan kun love én ting. Jeg er fortsatt sulten på fotball, og fortsatt sulten på å score mål, avslutter den danske spissen.

Fornøyd Ingebrigtsen

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen er naturlig nok godt fornøyd med signeringen.

- En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og Eliteserien må vi være stolt av, sier trener Kåre Ingebrigtsen til rbk.no om overgangen.

Alle vet at vi har jaktet en spiss lenge. Nå har vi funnet den spissen. Han vil passe perfekt i vår 4-3-3-formasjon. Han er en fantastisk fin gutt som vi gleder oss til å få til Trondheim, sier Ingebrigtsen.

Jakter på Europa-fotball



Rosenborg varslet tidligere mandag kveld at trøye nummer ni nå var opptatt, og gjorde det dermed klart at signeringen av en spiss var like rundt hjørnet. Mannen rundt nevnte hjørne er altså ingen ringere enn Bendtner.

Tidligere i år var Rosenborg nær en låneavtale med Sporting for spissen Lukas Spalvis. Den avtalen gikk i vasken da spissen fra Litauen strøk på den medisinske sjekken.

I stedet velger Rosenborg nå å gå for en svært erfaren spiss.

Trønderne har vært suverene i norsk fotball de siste årene, men har gjort det klart at de jaktet en spiss som skulle skyte laget ut i Europa.