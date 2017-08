Nicolai Næss klar for Heerenveen

Martin Ødegaard og Morten Thorby har fått en ny, norsk lagkompis.

Den nederlandske klubben melder på sin nettside onsdag ettermiddag at den norske midtstopperen Nicolai Næss (24) har signert.

Han kommer fra Columbus Crew i USA.

- Jeg liker klubben, det har vært mange nordmenn her. Nå er det to andre nordmenn her. Jeg liker klubben og jeg liker ligaen. Jeg tror måten Heerenveen spiller på passer meg veldig bra. Jeg er glad for å være her og kan ikke vente med å komme i gang, sier Næss i et intervju med sin nye klubb.

24-åringen har signert en toårskontrakt med Heerenveen. Klubben opplyser at de også har en opsjon på et tredje år.

- Vi har fulgt Nikolai en lang periode og er glad for at han blir en del av troppen vår. Selv om han bare er 24 år har Nikolai betydelig med erfaring. Han er en spiller som kan bekle flere roller både på midtbanen og i forsvaret og han er god med begge bein, sier Heerenveens tekniske sjef Gerry Hamstra i pressemeldingen.

I Heerenveen blir 24-åringen lagkamerat med både Martin Ødegaard og Morten Thorsby.

Oslogutten har tidligere spilt for både Vålerenga og Stabæk og beskriver seg selv slik:

- Jeg liker å ha ballen. Jeg er forsvarer, men kan også spille på midtbanen. Jeg liker å holde ballen i laget og jeg er en god pasningsspiller, sier Næss.

Han fikk med seg 32 kamper for Columbus Crew, en klubb han gikk til i 2016.

