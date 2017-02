Noah Jean Holm (15) klar for RB Leipzig

ANNONSE

Strømsgodset bekrefter på sin nettside tirsdag at unggutten Noah Jean Holm er solgt til den tyske Bundesliga-klubben RB Leipzig.

Holm er sønn av tidligere Strømsgodset-spiller. og trener David Nielsen.

15-åringen kom til Godset i 2014 og ble så sent som i fjor den yngste spillerens i klubbens historie til å signere proffkontrakt.

Nå blir han en del av akademiet til hardtsatsende RB Leipzig.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i Godset. Jeg vil gjerne få takke alle trenerne som har hjulpet meg til å utvikle meg videre. Godset er en kjempeklubb og jeg kommer til å savne alle, sier Holm.

- Blant landets fremste



Kontrakten med den tyske klubben er signert og han slutter seg til tyskerne til sommeren. Planen er at han skal spille for U17-laget.

- Først og fremst er vi veldig glade på Noahs vegne at han får denne muligheten. Samtidig er vi stolte over igjen å ha vært med på å utvikle en spiller som tar steget ut til en stor klubb i utlandet. Dette viser at det går an å utvikle seg i norsk fotball og være interessant for større ligaer, bare man jobber hardt og strukturert over tid, slik som Noah har gjort, sier utviklingssjef i Godset, Haakon Lunov om overgangen.

- Med denne overgangen befester også vår utviklingsavdeling posisjonen som en av landets fremste når det gjelder å få frem unge spillere. Med flere aldersbestemte landslagsspillere enn noen gang i alle årganger ser fremtiden lys ut, fortsetter Lunov.

RB Leipzig har overrasket stort denne sesongen i tysk fotball og ligger på en andreplass i Bundesligaen etter at 19 serierunder er unnagjort.

Klubben har plukket 42 poeng og er bare fire bak Bayern München.

Sponset av Red Bull



Klubben er sponset av det østerrikske energidrikkmerket Red Bull og har klatret raskt til toppen av tysk fotball i løpet av de siste årene.

Klubben rykket opp fra 2. Bundesliga før denne sesongen.

Klubben har spillere som Naby Keita, Timo Werner, Dayot Upamecano, Oliver Burke, Emil Forsberg og Yssouf Poulsen i sine rekker.

- Jeg får muligheten til å forfølge drømmen min og det er jeg veldig glad for, sier Noah Jean Holm om overgangen til den tyske klubben.

Holm beskrives av Godset som en hurtig spiss, som har gjort seg bemerket på det norske G15-landslaget.