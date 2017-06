ANNONSE

Den nederlandske fotballklubben Ajax har tradisjon for å hente danske talenter. Nå har den sikret seg 17-årige Victor Jensen fra FC København.

Ifølge FCK-manager Ståle Solbakken var budet fra Ajax «ekstraordinært høyt», og han slår fast at klubben får «meget god økonomisk kompensasjon».

– Vi gleder oss over at vi greier å skape så gode spillere, selv om vi selvfølgelig også ergrer oss over at vi mister Victor, sier Solbakken.

– Heldigvis har vi mange andre interessante spillere på vei gjennom talentavdelingen, og vi kan se at alt arbeidet gir effekt.

Jensen ble i fjor kåret til årets beste danske U17-spiller.

En rekke store danske fotballnavn har gjennom årene spilt for Ajax. I øyeblikket er Kasper Dolberg, Lasse Schöne og Markus Bay i klubben.

(©NTB)