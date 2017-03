ANNONSE

Han ønsker Craig Cathcart, Liam Boyce, Roy Carroll og Ryan McLaughlin velkommen tilbake etter at de mistet kampene mot Aserbajdsjan og Kroatia i fjor høst.

Spissen Will Grigg er ikke med. Wigan-spilleren har skadet kneet, og dermed blir Lars Lagerbäcks menn neppe sunget over ende av den elleville supportersangen "Will Grigg's On Fire", iallfall ikke i originalversjonen.

Millwall-spiller Shane Ferguson er utestengt for gule kort. Dessuten er Paddy McNair og keeper Trevor Carson uaktuelle på grunn av langtidsskader.

Corry Evans er derimot i troppen selv om en lyskeskade har holdt ham ute av Blackburn-laget i to måneder.

Slik er troppen, målvakter:

Michael McGovern, Alan Mannus, Roy Carroll.

Backer:

Gareth McAuley, Jonny Evans, Aaron Hughes, Craig Cathcart, Chris Brunt, Conor McLaughlin, Lee Hodson, Tom Flanagan, Ryan McLaughlin.

Midtbanespillere:

Steven Davis, Niall McGinn, Ollie Norwood, Corry Evans, Jamie Ward, Stuart Dallas, Matthew Lund, Paul Paton.

Spisser:

Kyle Lafferty, Conor Washington, Josh Magennis, Liam Boyce.

