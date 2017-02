ANNONSE

De nordiske fotballpresidentene er enige om å utvide samarbeidet ved å gå for VM-sluttspillet for kvinner og U20 for herrer. Følgende av det nye ønsket blir at ambisjonene om EM-sluttspill i 2024 for herrer utsettes. Dette ble fotballpresidentene enige om på møte i København, fredag.

- Norden samarbeider som et lag, og Norden har tidligere hatt sluttspill og europeiske finaler på høyeste nivå. Denne kunnskapen vil vi utvikle videre ved blant annet å søke om VM-sluttspill for henholdsvis VM for kvinner og U20 VM for herrer, noe som også understøtter vår felles strategi og satsing på jente- og kvinnefotball, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Fotballpresidenten mener et nordisk sluttspill vil ha stor betydning for Norge.

- Det vil ikke bare bety mye for spillere og støtteapparat, men det vil være en kjempeinspirasjon for kvinnefotballen spesielt og norsk fotball generelt. Det er fantastisk at vi som nordiske naboer kan stå sammen om noe vi ikke har kapasitet til alene, sier fotballpresidenten.

Landene i det nordiske samarbeidsrådet er Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Færøyene.

