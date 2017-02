Nordlie: - Glad for at det ble Lagerbäck

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): - Jeg vil gratulere dere med ansettelsen, sier NRK-ekspert og fotballtrener Tom Nordlie.

Ordene er rettet mot toppfotballsjef Nils Johan Semb og fotballpresident Terje Svendsen, som onsdag presenterte ny landslagssjef i fotball.

Svenske Lars Lagerbäck skal lede Norge de neste tre årene.

Akkurat det gleder Tom Nordlie, og den tidligere Vålerenga- og Start-treneren mener Norges Fotballforbund har gjort et klokt valg.

- Toppkandidatene til jobben har vært Ståle Solbakken, Lagerbäck og Roy Hodgson. Da har vi tre menn som tenker ganske likt. Det viser at forbundet har vært nøye i kravspesifikasjonene. De andre kandidatene har de nok spurt litt for syns skyld, tror jeg, og etter rykter om Hamrén og noen andre, er jeg glad for at det ble Lagerbäck, sier han til Nettavisen.

- «Back to basics»



Nordlie mener den svenske treneren representerer noe norsk fotball trenger nå og føler seg trygg på at veteranen vil produsere resultater.

- Med Lagerbäck får vi mindre ballbesittelse, vi får mer direkte spill, vi får strammere organisering. Vi får mindre utskiftninger i troppen og i elleveren, mer trygghet og forhåpentligvis flere poeng, sier Nordlie.

LES OGSÅ: Her lurer de hele Fotball-Norge

Lagerbäck har tidligere ledet både Sverige og Island med stor suksess og Nordlie mener Lagerbäcks stil passer det norske spillermaterialet.

- Han innser at vi ikke har ferdigheter som Barcelona. Han har bevist i Sverige og med Island at han legger opp spillet etter ferdighetene som er der. Hva er egentlig underholdning for Ola, Kari og tanta fra Tveita på tribunen? Hva er underholdning? Det er å vinne fotballkamper.

- Av 25.000 på Ullevaal stadion er det kanskje 5000 som er fotballkjennere. Resten vil kose seg og vinne kamper. Da tror jeg ikke vi skal telle antall pasninger. All ære til Per-Mathias (Høgmo) for målsettingen om å dominere. Det er tøft og hårete, men det lykkes ikke, så kanskje vi skal stikke fingeren i jorda og gå «back to basics».

Klar advarsel



Nordlie har likevel en liten advarsel.

- Man skal ikke legge blåpapir på det som ble gjort for ti år siden, for det holder heller ikke, mener den nåværende Skeid-treneren.

(artikkelen fortsetter under videoen)

NRK-eksperten mener det er bra at fotballforbundet gikk for en permanent løsning på trenersiden, selv om det også har blitt spekulert i at en midlertidig kandidat skulle lede Norge ut VM-kvalifiseringen.

Landslaget står med fattige tre poeng fra fire kamper i kvalifiseringen til VM i Russland i 2018, og sjansene for avansement er marginale.

- Jeg er helt sikker på at han vil bruke de resterende VM-kvalifiseringskampene på å få laget samspilt. Jeg er glad for at det ble en permanent løsning nå, i stedet for en vikar. Da får Lagerbäck brukt nettopp den kvaliken på å finne det optimale før kvalifiseringen som skal ta oss til EM i 2020 og det er jeg nesten sikker på at vi greier, sier han.

- Handler om filosofi



Nordlie har tidligere vært kritisk til at NFF skulle hente inn en trener utenfra Norge, og uttalte for fire måneder siden at det ville være «å pisse på den norske trenerstanden», men har nå endret mening på det punktet.

- Det handler om filosofi. Jeg er enig med Dag-Eilev Fagermo at det godt kunne vært en nordmann som hadde den filosofien, og en nordmann var førstevalget, også. Men nå får vi tre F-er: Full fart forover, mener han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

NY LANDSLAGSSJEF: Svenske Lars Lagerbäck.

- Ferdighetene til de norske spillerne er bedre nå enn da Egil Drillo Olsen ledet det til gode resultater, men laget er dårligere, så det taktiske vil være mer i høysetet og det tror jeg er viktig for et landslag.

- Noen spillere du ser for deg at vil passe bra inn i Lagerbäcks stil?

- Det tror jeg de fleste kan gjøre. Midtbanespillere har vi mange av, men utfordringen er nok å finne stoppere og backer som er gode nok. Spisser har vi litt mer av, men hvor er typene som John Carew og Rune Bratseth? Nesten alle i dag vil bli den lille nummer ti i norsk spillerutvikling, og der tror jeg Lagerbäck har en stor utfordring, mener NRK-eksperten.

LES OGSÅ: Tjener betydelig mindre enn Høgmo

- Jeg tror Lagerbäck kommer til å være tydeligere på å plukke folk etter rolleferdighet, mer enn å plukke de elleve beste spillerne, sier han.

- Krever mye



Som landslagstrener vil Lagerbäck naturlig nok ha liten mulighet til å jobbe med spillerens utvikling i løpet av de korte landslagsperiodene, men Nordlie mener svensken er perfekt til å få mye ut av så liten tid.

- De fleste sier at jobben er en lederjobb, og selvsagt er det det, men jeg mener det er en trenerjobb / lederjobb. Og ikke omvendt. Du skal lede folk i fem ganger fem dager. Det er lettere enn å lede dem i 365 dager, men det krever enda mer av deg som pedagog og på tydelighet fotballfaglig.

- Selvsagt er du leder og formilder. Jeg håper dette er en trener som bruker 90 prosent av tiden sin på hvordan det skal se ut på treningsfeltet på kampdagen, og ikke bare er innom et kvarter. I klubbene skal spillerne utvikle seg, så får han sette sammen hvordan de skal samhandle.

Lagerbäck har signert en treårsavtale med Norges Fotballforbund og målet er kvalifisering til EM i 2020.