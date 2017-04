Nordlie: - Lillestrøm må variere mer

ANNONSE

LILLESTRØM – BRANN 0-2:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Lillestrøm gikk på sitt fjerde strake tap mot Brann og har kun målforskjellen mellom seg og jumboplassen på tabellen. Tom Nordlie trente klubben i 2007-sesongen og havnet på fjerdeplass, før han gikk av tidlig i sesongen etter.



- For forutsigbart

Før Arne Erlandsen ble ansatt som trener i slutten av fjoråret svirret ryktene om et Åråsen-comeback for den nåværende Skeid-treneren. Han følger fortsatt klubben så ofte han kan fra tribuneplass. Nå savner han variasjon i spillestilen.

- Lillestrøm må spille hurtigere langs bakken i kontringsspillet og variere mer, hvis de skal bli bedre. Arne Erlandsen har sørget for at de er godt trent, og til tider flinke til å organisere seg, men spillestilen blir for forutsigbar for motstanderen, når de ikke har flere strenger å spille på, sier Tom Nordlie til Nettavisen.

- Fire sjanser på 84 dødballer

Romerikes Blad har hentet ut statistikk fra Lillestrøms kamper så langt. Den viser at 84 dødballer (frispark og hjørnespark) kun har ført til fire målsjanser og èn scoring så langt. Nordlie mener det er et klart tegn på at spillestilen må varieres mer.

- De har ikke tillatt motstanderne mange målsjanser så langt, men motstanderlagene er mye mer effektive fremover enn Lillestrøm. Hvis du bare skaper fire målsjanser på 84 dødballer, så bør du kanskje vurdere å variere spillestilen din litt. Det er også sett i sammenheng med at tre av fire mål så langt kommer fra åpent spill, sier Nordlie til Nettavisen.

- Men er ikke dødballer en viktig del av stilen for et lag som Lillestrøm?

- Joda, men Lillestrøm bruker mye tid på å flytte opp laget på dødballer og lange utspill. Det blir veldig forutsigbart for motstanderen. Jeg savner at de setter i gang litt raskere og benytter muligheten når motstanderen er i ubalanse, sier Nordlie til Nettavisen.

TAP: Lillestrøm-trener Arne Erlandsen måtte konstatere et tap mot Brann søndag kveld.

Erlandsen: - Fornøyd

Da Lillestrøm-trener Arne Erlandsen blir konfrontert med Lillestrøms svake dødballstatistikk velger han å snu tallene til noe positivt.

- Vi har skapt for lite på dødballer, men når vi har så mange dødballer så tyder jo det på at vi har mye spill på motstanderens halvdel. Vi mangler effektiviteten og kraften i boksen for å avgjøre kampene til vår fordel, sier Arne Erlandsen til Nettavisen.

- Kan spillestilen til Lillestrøm bli for ensidig og forutsigbar?

- Vi har samme spillestil som vi hadde i vinter og da leverte vi gode resultater i treningskampene. Dette handler litt om at motstanderne oppfører seg annerledes nå. Kampbildet har jo alltid med motstanderen å gjøre, og frem til 52 minutter i dag så kampen helt lik ut som alle andre. Bortsett fra kampen mot Aalesund er jeg fornøyd med prestasjonene i de andre kampene så langt, sier Erlandsen til Nettavisen.

- Må trene på spillestil

Tom Nordlie er engasjert når han snakker om Lillestrøm og selv om han selv ikke er på alle treningene, har han klare meninger om hva som kan forandres.

- Jeg har ikke sett alle treningene, men de som har sett mye, sier at spillestilen på trening er annerledes enn i kampsituasjon. Du må trene mye på spillestilen du har valgt, for å bli enda bedre. Da Drillo brukte Flo-pasningen så hadde de trent en del på det først, sier Nordlie til Nettavisen.

Lillestrøm-trener Erlandsen er ikke enig i kritikken av treningene. Han mener derimot at treninga er variert for å styrke variasjonen i spillet.

- Vi trener for å utvikle vårt spill, og mot Haugesund og Molde spilte vi veldig godt. Da hadde vi en god blanding av korte og lange baller. Det er vurderingen bak valgene vi tar som er viktige. Det er lett å se seg blind på et resultat, men som trener må jeg se på hva vi gjør bra og dårlig. Vi trener på gode overganger og etablere spill på motstanderens halvdel, og så jobber vi med overføre det til kampsituasjon, sier Erlandsen til Nettavisen.

BRANN-JUBEL: Brann scoret to ganger mot Lillestrøm.

- Fokusere på det som fungerer

Nordlie ville vært kynisk og videreutviklet de momentene i spillet som faktisk fungerer godt, hvis det var han som satt ved roret på Åråsen fremover.

- Man må finne ut hvordan man kan gjenskape og videreutvikle det som allerede er bra. Hva gjorde de forrige gang de vant en fotballkamp? Førsteprioriteten min ville vært å bruke tid på det som var bra, deretter å ta tak i de tingene som må bli bedre. Jeg ville trent veldig kynisk og fokusert på de tingene laget må bli bedre på, sier Nordlie til Nettavisen.



Etter fire tap på rad har Lillestrøm ikke vunnet siden serieåpningen mot Sandefjord. Flere og flere snakker nå om at jubileumssesongen kan ende med katastrofe og nedrykk for klubben som har holdt 41 sesonger på rad i toppdivisjonen. Tom Nordlie tror det snur for gamleklubben, men mener Lillestrøm må innse at de nå må jobbe for å overleve i Eliteserien.

- Det blir en kamp for å overleve. Jeg tror at klubben må innse det og jobbe ut fra det. Lillestrøm er såpass godt organisert og trent at jeg ikke tror de rykker ned. Jeg kan ikke huske at de har spilt med så lavt press noen gang. Erlandsen kan ha innsett at han har et litt begrenset mannskap. Det er lite hurtighet i laget på kontringer, bortsett fra Erling Knudtzon, sier Nordlie til Nettavisen. -

- Gressmatta på Åråsen har, for øvrig, sett bedre dager. Det gjorde vel ikke pasningsspillet noe enklere mot Brann?

- Jeg sier som tidligere Skeid-trener Stig Johansen sa en gang. Det spiller ingen rolle hvordan matta ser ut når ballen bare er i lufta, avslutter Nordlie med et smil.

Brann vant fortjent

Etter en tam første omgang hvor Lillestrøm var nærmest scoring, tok det Brann 15 minutter å avgjøre kampen til sin fordel. I hovedrollen var Daniel Braaten med på-knappen skrudd på, og med fysikk, teknikk, scoring og målgivende.

Lillestrøm lå lavt og var godt organisert frem til Braaten sendte Brann i ledelsen på deres første store målsjanse etter 52 minutter. Drøye syv minutter senere inntok Braaten servitørrollen da Gilles Ròlantsson Sørensen doblet ledelsen til 2-0 på vakkert vis.

De siste 20 minuttene var Brann fullstendig overlegne og Lillestrøm hadde lite å by på verken fremover eller bakover. Nå ligger kanarifuglene nest sist på tabellen. Kanarifansen imponerte i sin støtte til laget, og ble hørt syngende på tribunen opptil en halvtime etter kampslutt. Brann tok steget opp til fjerdeplass på tabellen.

Neste kamp for de to lagene er første runde i Norgesmesterskapet, hvor Lillestrøm møter 3. divisjonslaget Skjetten, som for øvrig er et annet lag Tom Nordlie har trent. Brann reiser for å møte Austevoll. Med fjorårets cupbombe mot Førde i 1. runde friskt i minne er nok bergenserne fokusert på oppgaven onsdag 26. april.