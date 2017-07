Nordlie føler seg uthengt: - Skinner gjennom at det er meg han sikter til

Trenerprofil og TV-kommentator Tom Nordlie er kritisk til lederen av den norske trenerforeningen.

Nordlie reagerer sterkt på bloggen Teddy Moen, leder for den norske trenerforeningen, nylig skrev i forsvar for kvinnelandslagstrener Martin Sjögren.

Nordlie kommenterte det skuffende europamesterskapet for NRK og føler seg uthengt i Moens blogg.

- Bør skille mellom sak og person

I bloggen skriver Moen:

«Flere fotballtrenere er på lønningslisten til medieaktører som såkalte eksperter. Ingen lett balansegang, om man skal være fotballtrener i det ene øyeblikket og kritiker i den neste øyeblikket, i den samme bransjen som man virker i. Vår henstilling til fotballtrenere og kollegaer er å være bevisst skillet mellom sak og person».

«Som fotballtrener bør vi tenke oss godt om når vi står foran en mikrofon, skal fylle et kommentarfelt på sosiale medier eller påtar seg en rolle som «ekspert». Hvor langt behøver jeg å gå i forhold til å MENE noe om en trenerkollega og hans lags prestasjoner?»

På spørsmål til Teddy Moen om disse kommentarene var myntet på Tom Nordlie, svarer han til Nettavisen:

- Vi sikter ikke til en konkret trener, men retter oppmerksomheten mot at fotballtrenere generelt og medlemmer i Norsk fotballtrenforening spesielt, bør utvise kollegialitet. Det betyr kanskje å tenke litt mer gjennom hver gang det er behov for å kritisere en kollega som ellers er hans jobb.

Denne forklaringen kjøper ikke Tom Nordlie.

- For det første skinner det gjennom at det er meg han sikter til i denne kommentaren. Det er ikke mange andre trenere som er ekspertkommentatorer. Hvorfor nevner han meg ikke med navn? spør en oppgitt Nordlie til Nettavisen.

- For det andre er det helt meningsløst å hevde at jeg tar mannen og ikke skiller mellom sak og person i denne saken. Mistanken blir fort meg når det ikke navngis, sier Nordlie.

LEVERTE IKKE VARENE: En skuffet Martin Sjögren sitter i lagbussen etter en skuffende EM-forestilling.

Mener Moen bommer totalt

Han mener Teddy Moen skyter utenfor mål når han sier at han ikke skiller mellom sak og person.

- Flere ganger har jeg utfordret Martin Sjögren på valgene han har gjort. Jeg spurte ham direkte på pressekonferansen da han tok ut troppen til Nederland. Jeg spurte ham om hva han tenkte om bredde i angrepet og om vi ville ha ballen lenge nok til å få med backen i angrep. Og jeg spurte om bredde i forsvar, for eksempel om Kristine Minde ville trekke ned fra spissplass til kant mot lag som angriper direkte. Jeg snakket 30 minutter med Sjögren uten kamera og han sa til meg at problemstillingene var interessante, forteller Nordlie.

- Jeg stilte spørsmål i forkant av kampen mot Sveits tidligere i år, foran treningskampen mot Frankrike like før mesterskapet og før og etter kampen mot Nederland om vi var ferdighetsmessig gode til å spille i en såkalt diamant og at Norge ikke fikk noe ut av kvalitetene til Caroline Graham Hansen og Ada S. Hegerberg sånn som Norge spilte.

Nordlie mener han dessverre fikk rett i sine mistanker.

- Jeg er kritisk, men faglig og ikke personlig. Det er ikke farlig å være uenig. Jeg er ikke ansatt i NRK for å være heiagjeng. Debatt skaper interesse for kvinnefotballen, en interesse som den lengter etter, sier Nordlie oppgitt.

SKUFFELSEN: Norges EM oppsummert i ett bilde, her ved en oppgitt Caroline Graham Hansen (midten) og Kristine Minde.

I bloggen sier Moen også at flere har krevd Sjögrens hode på et fat etter EM-fiaskoen. Her føler Nordlie seg overhode ikke truffet.

- Jeg prøver å bringe faget inn i debatten og har aldri nevnt at Sjögren bør gå av. Under kampene må jeg kommentere det jeg ser og ikke det jeg håper å se. Jeg er ikke kritisk til formasjonen i seg selv, men hvordan vi utfører den. Jeg prøver å kommentere ut fra Norges kampplan og hvordan de gjennomfører den og ikke ut i fra egen fotballfilosofi, avslutter Nordlie.

Må være lov å kritisere

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen under fotball-EM i Nederland, deler langt på vei Tom Nordlies oppfatning i denne saken.

- Jeg er enig i litt av prinsippet om at treneren ofte får skylda og blir stående veldig alene. Tror kanskje treneryrket er veldig ensomt når det går dårlig, mange vender deg ryggen. Det er bra av Teddy Moen å ha fokus på det temaet, sier Gulbrandsen.

- Men i denne sammenheng synes jeg han bommer. Jeg har prøvd å være positiv til prosjektet, selv med store spørsmålstegn etter Algarve cup. I EM bommet de både på resultater og utviklingen av spillet (Sjögren, red.anm.). Da må eksperter ha lov til å kritisere. Og jeg synes kritikken var veldig konkret. Han er landslagssjef og skal levere resultater.

- Om spillerne er gode nok eller ikke er en annen diskusjon, for som trener har du hovedansvar for å få spillerne og laget til å fungere på best mulig måte.

- Jeg synes alle som har jobbet med EM har greid å skille på person og sak. Martin Sjögren virker som en veldig bra person og trener, håper han klarer å snu dette inne mot en VM-kvalifiseringen, fortsetter hun.

Solveig Gulbrandsen er også både fotballtrener og tv-ekspert, slik Tom Nordlie er.