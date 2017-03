Nordlie om Lagerbäcks grep: - Det er fornuftig

ANNONSE

BELFAST (Nettavisen): Underveis i treningssamlingen som det norske herrelandslaget i fotball har hatt i London, har det blitt jobbet mye med at laget skal opptre slik Lagerbäck ønsker.

Derfor har det blitt gjennomført flere formasjonstreninger med fulltallige lag på gressmattene i Fulhams treningsanlegg i Motspur Park.

Lagerbäck har latt spillerne spille, for så å stoppe opp øktene for å gi beskjeder og råd. Slik har dagene gått i London, både med den offensive og den defensive treningen.

- Det er fornuftig



Det har NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, sansen for.

- Det er fornuftig. Det gjør jeg selv også, sier Nordlie til Nettavisen.

Nordlie, som i tillegg til å være fotballekspert for NRK, også er trener for Skeid, peker på at det gir mening å trene med fulltallige lag når også kampene gjennomføres med elleve spillere mot elleve spillere.

- Jeg har alltid sagt at for et landslag handler det om å vinne. Det handler ikke om å utvikle så mye teknisk, men heller taktisk, sier Nordlie.

- Kampen spilles elleve mot elleve, da er det fornuftig å trene slik også, fortsetter han.

Svensson: - Begrenset hva man får til



Jonas Svensson spiller vanligvis høyreback for klubblaget AZ Alkmaar, men har blitt brukt i den venstre backposisjonen på landslagstreningene denne uken.

Han roser sin svenske landslagssjef for resultatene han har oppnådd med andre nasjoner, og peker på at det automatisk gir Lagerbäck respekt i spillergruppen.

FØLGER MED: Landslagssjef Lars Lagerbäck følger med Mats Møller Dæhli under en av landslagets treninger i London tidligere i uken.

- Innholdet på treningene er litt annerledes. Det har vært mye taktikk så langt. Det viser at Lars vil sette sitt preg på laget. Det skal være et lag som kjennetegner han. Det er interessant, sier Jonas Svensson til Nettavisen.

Svensson forteller at Lagerbäcks budskap er enkelt.

- Det er ikke noe komplisert. Det er usminket. Enkelt og greit.

- På et landslag er det begrenset hva man kan få til i dagene man er samlet. Da gjelder det å få til noen grunnprinsipper og så jobbe derifra. Det har han stor erfaring med. Han er en ekspert i å få lag til mesterskap. Det er en trygghet at det har bidratt til suksess tidligere. Derfor hører man bare etter og gjør det man får beskjed om, forteller Svensson.

- Ikke alltid den morsomste treningen



Også Alexander Søderlund tror at Lagerbäcks metode er god for å få spillerne til å forstå det taktiske budskapet.

- Vi har så kort tid før kampen. For å forstå hans ideer så må vi nok gjøre det sånn, sier Søderlund til Nettavisen.

Saint-Etienne-spissen forteller at han gjerne også skulle lekt og hatt det litt moro med ballen i øktene.

- Det er ikke alltid den morsomste treningen, men nå må vi nok gjøre det slik, fortsetter Søderlund.

Også for debutant Sander Berge var Lagerbäcks formasjonstreninger en ny opplevelse.

Den unge Genk-spilleren spiller på midtbanen, og har spilt mye sammen med kaptein Stefan Johansen denne uken. Berge roser Johansen, og forteller at Fulham-spilleren er lett å få et godt samspill med.

- Denne uken har hjulpet meg godt. Vi har hatt en bra uke sammen, og vi har blitt godt kjent, sier Berge til Nettavisen.

Norge møter Nord-Irland i Belfast søndag kveld klokka 20.45.