Nordtveit: - Kjekt at Mourinho kan navnet mitt

LONDON (Nettavisen): Håvard Nordtveit har hatt en sesong preget av skadeproblemer og spill i uvante posisjoner etter overgangen fra Borussia Mönchengladbach til West Ham.

26-åringen har blant annet med vekslende hell blitt brukt som høyreback av manager Slaven Bilic.

Vil tilbake på midtbanen

Nordtveit innrømmer at han mer enn gjerne ønsker å kjempe seg tilbake til en plass på midtbanen, der han startet sesongen for London-klubben.

- Det var selvfølgelig dit jeg om til West Ham for å spille, men det har vært skader både for meg og andre, og da har jeg bekledd andre roller. Når Slaven kommer til meg og spør om jeg kan hjelpe til, så sier jeg selvfølgelig ikke nei, sier Nordtveit til Nettavisen.

- Synes du det er urettferdig at du har blitt dømt for prestasjonene på høyreback, som er en uvant rolle for deg?

- Nei, men jeg må si at jeg har vært litt uheldig med skader og skit også. Jeg har ikke spilt mange kamper der jeg har vært 100 prosent fit. Jeg skal ikke si at det er en unnskyldning, men heldigvis har de litt tålmodighet, og jeg er sikker på at jeg kan vise hva jeg er god for, noe jeg har vist tidligere i Borussia (Mönchengladbach).

Nevnt av Mourinho

Sist gang Nordtveit var i aksjon i Premier League var mot Manchester United. Også i den kampen bekledde nordmannen en høyrebackrolle.

José Mourinho, vet vitende om at Nordtveit hadde spilt 90 minutter mot Leicester to døgn tidligere, angrep hardt på Uniteds venstre side. Først med Jessie Lingard i en time, før Marcus Rashford fikk den siste halvtimen.

- Vi visste at Nordtveit hadde spilt 90 minutter for 48 timer siden. I den første omgangen måtte han spille mot Lingard, mot Mkhitaryan og måtte forsvare og løpe hele tiden. Rashford spilte kun 20 minutter sist kamp og er naturlig veldig klar og kjapp, så jeg visste han kunne bli viktig, sa United-trener José Mourinho etter kampen.

LANG KVELD: Håvard Nordtveit fikk det tøft mot Marcus Rashford og Manchester United sist han var i aksjon i Premier League.

- Hva synes du om at Mourinho nevnte deg og hvordan det ble blåst opp i norsk media?

- Nei, det er jo kjekt at han vet at jeg spilte der og at han sa navnet mitt. Etter ti år i dette gamet vet jeg at alt slikt blåses opp. Hvis du ser på hva han egentlig sa, så var det at Nordtveit hadde spilt en kamp to døgn tidligere og at han så sliten ut. Da han hadde en Lingard og en Rashford, som ikke hadde spilt noe på de to siste kampene og som ikke akkurat er de treigeste i verden, så må han for all del få lov til å si det. Jeg ligger ikke og grubler på slike uttalelser.

Lagkameratens skade åpner døren

Med midtbanespiller Pedro Obiang på skadelisten, har flere West Ham-fans i sosiale medier tatt til orde for at Nordtveit bør få sjansen i posisjonen han selv foretrekker - sentralt på midtbanen.

- Det er hyggelig, sier Nordtveit konfrontert med fansens ønske om å se ham i favorittposisjonen.

- Nå har jeg vært tilbake i full trening, og det var uflaks for Obiang som nå er ute med skade. Jeg øyner i alle fall håp, og det hadde vært veldig positivt om jeg kunne kjempet meg tilbake til en plass på midtbanen, sier 26-åringen.

Etter landslagsoppdrag og bortekamp mot Nord-Irland i Belfast søndag, kan Nordtveit få sin etterlengtede mulighet mot landsalgskollegaene Omar Elabdellaoui, Adama Diomande og nedrykkstruede Hull neste helg.