Hoffenheims Håvard Nordtveit ble byttet ut etter bare 23 minutter i Champions League-kvaliken mot Liverpool onsdag. Nå får han det glatte lag av John Arne Riise.

Liverpool ledet 3-0 mot Hoffenheim da Nordtveit ble byttet ut for gjestene. Han jogget til garderoben og så ikke skadet ut.

Trolig ble nordmannen ofret etter en elendig start av laget. Nordtveit, som virket helt ute av form de 23 minuttene han var på banen, var involvert i det første baklengsmålet da skuddet fra Emre Can traff nordmannen og forandret retning på vei mot nettet.

Han får nå hard kritikk av sin tidligere lagkamerat på det norske landslaget John Arne Riise.

På Twitter tar Liverpool-helten bladet fra munnen og sier sin ærlige mening om landsmannen.

- Du må tåle kritikk i slike kamper på toppnivå. Nordtveit sliter voldsomt i kveld, skriver Riise først.

Og følger opp med denne:

- Nordtveit byttet etter 22 minutter! Det er ikke bra! Tydelig at han ikke holder dette nivået, skriver Riise.

Han la også ut samme melding på engelsk, en melding som raskt ble retvitret over 150 ganger av Riises følgere.

Nordtveit isn't good enough at this level, Not sure Lovren is either!

Nordtveits rykte i England var dårlig allerede før onsdagens kamp. Landslagsspilleren ble en flopp i West Ham og reiste tilbake til Hoffenheim og tysk fotball etter bare én sesong på balløya.

Mark Uth erstattet Nordtveit og kort etter at han kom på banen fikset han redusering til 1-3. Det går likevel mot avansement til gruppespillet i mesterligaen for Liverpool. Laget vant første oppgjør 2-1 på bortegress.

Kampen spilles fortsatt. I skrivende stund leder Liverpool 4-1 og dermed 6-2 sammenlagt.

Night to forget for West Ham old boy Nordtveit. Deflects in first goal, concedes two more and then gets hooked in the 24th minute.