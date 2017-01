Nordtveit vil ha Solskjær som landslagssjef

ANNONSE

Det norske fotballandslaget for herrer står fortsatt uten trener. Ståle Solbakken har takket nei til videre samtaler om jobben, mens Bob Bradley stadig blir koblet til den ledige jobben.

Nå kommer også West Ham-spiller Håvard Nordtveit på banen i diskusjonen. Nordtveit forteller i et intervju med TV 2 at han er en stor tilhenger av Solskjær.

– Ja, jeg har alltid hatt sans for Ole Gunnar. Han har alltid vært idolet og kommer alltid til å være det. Det hadde vært fantastisk å kunne jobbe med ham, sier Nordtveit til TV 2.

På spørsmål om Nordtveit ønsker Solskjær som landslagssjef, utdyper den norske stjernen.

Ja, om ikke det, så i hvert fall fått sjansen til å jobbe med ham i løpet av min karriere. Det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse, sier han til TV 2.

På tross av Nordtveits uttalelser nevnes ikke Solskjær lenger som en av de heteste kandidatene til jobben. I november uttalte Solskjær selv at han ikke hadde vært i kontakt med NFF.

ROSES: Ole Gunnar Solskjær roses av Håvard Nordtveit.

Etter det Nettavisen erfarer skal tidligere Stabæk-trener Bob Bradley være en kandidatene NFF har hatt konkrete samtaler med. Amerikaneren har stått uten jobb siden han forlot Swansea like før nyttår. Ifølge kilder Nettavisen har pratet med har Bradley fått skissert et muntlig tilbud fra NFF om mulige betingelser for å ta over etter Per-Mathias Høgmo som ny landslagssjef.

Nettavisen kjenner ikke til om det er opprettet ny kontakt mellom Bradley og NFF etter at NFF nå ifølge VG først valgte å forhandle med Solbakken, og at Solbakken har takket nei.

Det skal riktignok være stor interesse for Bradley, som ledet Stabæk til en overraskende 3. plass i Eliteserien i 2015. Han har dog snakket varmt om tiden i Norge, og Bradleys agent Ron Waxman har tidligere bekreftet at Bradley ville være interessert i Norge-jobben.

- Bob likte seg godt i Norge, og koste seg de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget, uttalte Waxman til VG da.