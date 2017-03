Nordviks trener: – Vi våkner om natten og skriker etter mor

ANNONSE

Esbjerg tapte 0-2 borte for Ståle Solbakkens FC København søndag. Norske Andreas Nordvik spilte hele kampen for gjestene. Laget ligger nest sist i serien, men trener Sørensen har ikke gitt opp kampen om å overleve i dansk superliga. Det gjenstår kun én runde av grunnspillet før det rykende ferske nedrykksspillet går i gang. Der vil Esbjerg være involvert.

– Vi må fortsatt fortelle herr og fru Hansen (Ola og Kari) hva nedrykksspillet går ut på. Jeg møter stadig folk som ikke har helt styr på hva som skal foregå, sier Sørensen.

– David Nielsen fra Lyngby sa i forrige uke at vi våkner opp midt på natten og skriker etter vår mor. For det blir helt vilt. Det blir sinnssykt spennende og helt vilt underholdende for dem som ser på. I hvert fall når de finner ut hva som foregår, sier Esbjerg-treneren.

Superligaen har fått ny struktur fra og med denne sesongen, noe medier som Ekstra Bladet tidligere har omtalt. Blant annet skal de åtte nederste lagene kjempe for å unngå nedrykk. De fire svakeste i nedrykksspillet ryker videre til to "nedrykkssemifinaler" over to kamper. Vinneren fra hver av disse møtes i to playoffkamper, der vinneren får en ny sesong i superligaen, mens taperen møter lag nummer tre fra 1. divisjon i to playoffoppgjør. Her gjør lagene opp om den siste plassen til neste sesongs superliga.

