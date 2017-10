Norge knuste San Marino: - Meget fortjent!

Markus Henriksen og Mohamed Elyounoussi sentrale da Norge tok historisk seier borte mot San Marino.

SAN MARINO - NORGE 0-8:

VM-kvalifiseringen har vært en stor nedtur sett med norske øyne, men torsdag kveld innfridde Lars Lagerbäcks menn da de vant overbevisende 8-0 mot San Marino. Det er Norges største seier siden 10-0-seieren mot samme motstander i 1992.

Det er også historiens største borteseier for Norge i en VM- eller EM-kvalifisering.

Landslagssjef Lagerbäck likte det han så av egne spillere torsdag.

- Jeg er først og fremst glad for å se at spillerne viser konsentrasjon gjennom hele kampen og naturligvis at vi får et godt resultat, sier Lagerbäck til MAX etter kampen.

Les også: Børs - slik spilte Norge

Norges svenske landslagssjef sa før kampen at han mente Norge burde vinne med minst tre mål, men kunne glede seg over langt større seiersmargin torsdag.

- Jeg hadde vært fornøyd med 3-0 også, men det var fremfor alt en bra gjennomkjøring. Vi fikk den strukturen vi ville ha i laget offensivt, men med all respekt for San Marino, så må vi også tenke på at det ikke er det beste laget vi møter. Men å score åtte mål er det ikke mange som gjør mot dem, forteller Lagerbäck.

FORNØYD: Landslagssjef Lars Lagerbäck etter kampen mot San Marino.

Tidligere landslagskaptein og MAX-kommentator Kjetil Rekdal var også godt fornøyd med den norske innsatsen.

- Vi må gi honnør til det norske laget. Godt forberedt, godt gjennomført. 8-0 er kanskje i overkant av det vi forventet, men en norsk lag som var på hugget spesielt i starten av begge omgangene gjorde at dette ble en transportetappe og en meget fortjent 8-0-seier. Det var ikke et mål for lite heller. Gratulerer til Norge, oppsummerte Rekdal da dommeren blåste av kampen.

Henriksen og «Moi» imponerte



Det var spesielt to spillere på det norske laget som imponerte ekspertene. Markus Henriksen har ikke spilt landslagsfotball siden november i fjor på grunn av skadeproblemer, men torsdag fikk han vist seg frem for landslagssjef Lagerbäck med både målgivende pasninger og scoring.

Det imponerte blant andre tidligere landslagskeeper Thomas Myhre.

- Han har virkelig levert. Det er morsomt å ha ham tilbake. Han har vært lenge borte. Han kommer på disse løpene inn i boksen som vi kanskje har savnet noen ganger. Han har fått full uttelling, kommenterte Myhre i pausen på MAX.

Også Mohamed Elyounoussi hadde en god dag på jobben med hele tre scoringer for Norge - blant dem en virkelig flott frisparkperle.

- Han bør få stående applaus fra det norske publikummet, konkluderte MAX-kommentator Kenneth Fredheim da «Moi» ble byttet ut etter 71 minutter.

«Moi» var selv godt fornøyd med egen innsats etter kampen.

- Vi kom og gjorde jobben som vi skulle gjøre. Jeg er fornøyd med at det ble noen mål også, sier Elyounoussi til MAX etter kampen.

- Jeg er fornøyd med uttellingen i dag. Vi er bunnsolide fra start til slutt og det er herlig, sier «Moi».

Lagkamerat Henriksen var også i godt humør etter oppgjøret.

- Jeg har hatt et par kamper som har vært under pari, så det var godt å levere igjen. Det har vært tøft med mange skader, men jeg har fått tid til å tenke og jobbe med meg selv. Jeg tror at jeg har lært av det, sier Henriksen til MAX.

- Hva har du tenkt på?

- Det er det at jeg må slutte å tenke så mye, slutte å tenke konsekvenser. Jeg må tørre å spille fotball, ikke være redd. Fotball er artig, forteller Henriksen.

- Jeg tror faktisk at jo eldre jeg har blitt, jo mer har jeg tenkt konsekvenser og jo mer pinglete har jeg vært. Nå har det gått en litt mer «f» i meg og det er godt å se, forklarer Hull-spilleren.

SCORET: Mohamed Elyounoussi scorer 0-7 målet under kampen mot San Marino.

Tidlig ledelse



Det norske laget burde ha tatt ledelsen allerede etter fire minutter da Mohamed Elyounoussi la inn til Alexander Sørloth. Sistnevnte fikk stå helt alene og burde ha plassert ballen enkelt i mål, men headingen til Midtjylland-spissen gikk like til side for stolpen.

Det fikk heldigvis ingen konsekvenser. For mens Norge slet lenge med å skape sjanser mot samme motstander da de gjestet Ullevaal Stadion for ett år siden, var det norske laget langt bedre torsdag kveld.

Etter syv minutter fikk Joshua King ballen på venstresiden, før han sentret ballen videre til Markus Henriksen. Fra cirka 20 meter ladet Hull-spilleren skuddfoten. Avslutningen gikk via San Marinos Davide Simoncini og i mål.

Norge fortsatte å presse hjemmelaget og ikke mer enn fem minutter senere skapte Henriksen igjen problemer for San Marino da han stormet inn i feltet. Det resulterte til slutt i at nordmannen ble felt og dommeren pekte på straffemerket.

Fra ellevemeteren var King sikker da han banket ballen nede ved høyre stolpe, og Norge ledet dermed 2-0 før det første kvarteret var unnagjort.

Frisparkperle

Det skulle ikke ta lang tid før Norge økte ledelsen nok en gang. 16 minutter var spilt da «Moi» fant Henriksen i bakrommet med en fin lobb. Sistnevnte fikk dempet ballen videre til King som satte inn sitt andre mål for kvelden.

Det norske laget hadde vært imponerende i starten av kampen, men etter å ha sikret seg en 3-0-ledelsen gikk noe lenger tid mellom sjansene utover omgangen.

Etter 38 minutter fikk Norge riktignok frispark i en gunstig posisjon. «Moi» var spilleren som fikk lov til å prøve seg med et skudd, og det gjorde han til 20 i stil. På vakkert vis skrudde han ballen over muren via stolpen og i mål.

Norge kunne dermed gå til pausen med en komfortabel 4-0-ledelse.

«Moi» scoret flere

Mohamed Elyounoussi var i likehet med Henriksen en av de som virkelig fikk vist seg frem positivt i San Marino.

Kun to minutter etter pause tok han igjen ansvar da Norge fikk frispark utenfor San Marinos sekstenmeter. Den norske landslagsspilleren lurte ballen forbi en hullete mur og forbi en utspilt keeper.

Etter 58 minutter la Norge på til 6-0 da innbytter Ole Kristian Selnæs banket til fra nærmere 25 meter. Ballen gikk via en spiller fra San Marino og stoppet ikke før den lå i mål.

Gjestene fra Norge fortsatte å skape sjanser og ti minutter senere fant Selnæs en helt umarkert «Moi» på bakre stolpe. Basel-spilleren hadde ingen problemer med å stange inn 7-0 til Norge.

MANGE MÅL: Hele åtte ganger måtte San Marinos keeper plukke ut ballen fra nettet mot Norge.

Med 7-0-ledelse nærmet det norske laget seg bragden til det norske landslaget fra 1992 som vant hele 10-0 nettopp mot San Marino hjemme på Ullevaal. Om den kampen lå i bakhodet til noen av de norske spillerne torsdag kveld vites ikke, men de fortsatte å jage flere scoringer også mot slutten av kampen.

Fem minutter før slutt la Norge på til 8-0 da Jonas Svensson la inn i boksen fra høyrekanten. Foran mål stanget innbytter Søderlund ballen ned til Martin Linnes som banket ballen i kassa.

Flere scoringer ble det ikke i San Marino, og dermed vant Norge svært overbevisende 8-0.

Nå venter Nord-Irland i neste VM-kvalifiseringskamp på Ullevaal førstkommende søndag.

Mest sett siste uken