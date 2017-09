Norge med målfest og knusende seier mot Slovakia

Det norske laget punkteret kampen med seks mål i første omgang.

NORGE - SLOVAKIA 6-1:

Norge hadde få problemer med å slå Slovakia i VM-kvalifiseringen tirsdag kveld og det norske laget dominerte kampen fra start til slutt.

Oppgjøret var i realiteten avgjort allerede til pause da Norge ledet med solide 6-0 etter to scoringer av Caroline Graham Hansen, og et mål hver av Lisa-Marie Utland, Elise Thorsnes, Guro Reiten og Maren Mjelde.

I andre omgang ble det ikke nettsus av samme grad og omgangens eneste scoring var en redusering for Slovakia, ved Klaudia Fabova.

- Det er kjipt



Landslagssjef Martin Sjögren forklarer den svake andre omgangen slik:

- I starten på andre omgang agerer vi ikke, og blir stående å reagere på situasjoner og sånt. Men vi gjør en fantastisk første omgang og scorer seks mål. Det var utrolig fine mål, sier landslagssjefen til NRK.

Også tomålscorer Graham Hansen mener Norge senket seg flere hakk etter pause, etter det hun mener var en strålende førsteomgang, og advarer mot å tro at en slik prestasjon vil være godt nok i møtet med europamesterne fra Nederland, som Norge møter i neste kamp.

- I første omgang var det gøy å spille. Jeg håper det så bra ut, for jeg følte vi var gode.Det som skjer i andre omgang er litt kjipt, men det er kanskje greit at vi får en sånn omgang med tanke på møtet med Nederland. Da vet vi at det fortsatt er mye å jobbe med, sier Graham Hansen til NRK.

Resultatet betyr at Norge topper gruppe 3 i kvalifiseringen med full pott etter to kamper. Norge slo fredag Nord-Irland med 4-1 i Fredrikstad.

I tillegg til Slovakia og Nord-Irland, er også Irland og de regjerende europamesterne Nederland i samme kvalifiseringsgruppe som Norge.

Drømmestart



Norge fikk en drømmestart på kampen og allerede etter fire minutters spill lå den første ballen bak Slovakia-keeper Maria Korenciova.

Stine Reinås slo en lang ball opp mot Lisa-Marie Utland i boksen og den norske spissen tok ballen ned, vendte opp og hamret inn ledermålet.

En sterk prestasjon og en god avslutning av Røa-spilleren.

2-0 kom før ti minutter var spilt. Utland spilte gjennom til Elise Thorsnes og alene med keeper gjorde hun ingen feil og plasserte ballen trygt i mål.

Norge hadde full kontroll på kampen og gjestene fra Slovakia hadde svært lite å by på i første omgang. Det nærmeste Slovakia kom, var da Patricia Himirova slo et innlegg etter 19 minutter, som landet på tverrliggeren.

Like etter økte Norge ledelsen. Etter fine kombinasjoner på venstresiden havnet ballen hos Guro Reiten, som klinte den bort i lengste hjørne.

To straffer



Minutter senere var det Caroline Graham Hansens tur til å finne nettet. Norge vartet opp med flott angrepsspill og Reiten fant Hansen inne i boksen. Med en lur chip satte hun ballen forbi Korenciova og i mål.

Etter 37 minutter fikk også kaptein Maren Mjelde være med på målfesten. Graham Hansen ble lagt ned inne i 16-meterfeltet og dommeren pekte på krittmerket. Fra elleve meter var Mjelde sikker og Norge ledet 5-0.

Bare fire minutter senere fikk Norge nok en straffe da Utland ble feid over ende inne i feltet. Denne gang tok Graham Hansen straffen og i likhet med Mjelde noen minutter før, satte også hun ballen i mål fra krittet.

Full kontroll



Norge nøyde seg med seks scoringer de første 45 minuttene.

Innledningsvis i andre omgang fikk Slovakia endelig til noe offensivt. Dominika Skorvankova kjempet seg inn i feltet og slo hardt inn foran mål. Ballen havnet hos Klaudia Fabova som satte inn reduseringen.

Norge på sin side virket ganske fornøyde med tingenes tilstand og skapte langt mindre foran målet til Slovakia enn det de gjorde før pause.

Det norske laget hadde likevel full kontroll på kampen og slapp ikke gjestene nevneverdig til, utover reduseringen rett etter hvilen.

Flere mål ble det aldri kampen.

