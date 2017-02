ANNONSE

Norges herrelandslag i fotball klatret fra 84.- til 81.-plass på den siste rankingen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Norge har ikke spilt noen kamper den siste rankingen ble offentliggjort, og dermed kan klatringen enn så lenge ikke tilskrives noen Lars Lagerbäck-effekt.

Norge er for øvrig plassert rett foran Færøyene. Slik var det ikke på den forrige oversikten til FIFA. Da lå færingene to posisjoner over Norge.

I toppen er det ingen endringer. De fem beste nasjonene på rankingen er Argentina, Brasil, Tyskland, Chile og Belgia.

Frankrike er opp én plass, fra sjuende- til sjetteplass. De har byttet plass med Colombia.

Av de nordiske landene er det Island som er best rangert. De er plassert som nummer 20.

Sverige er nummer 44, Danmark nummer 49, nevnte Færøyene nummer 82 og Finland nummer 97.

Dette er plasseringene til Norges motstandere i den pågående VM-kvalifiseringen:

3) Tyskland

35) Nord-Irland

46) Tsjekkia

89) Aserbajdsjan

202) San Marino

(©NTB)

