Norge på vei ut av EM etter nytt tap

Mot Belgia skulle de norske kvinnene slå tilbake etter det tunge tapet mot Nederland. Det skjedde ikke.

NORGE - BELGIA 0-2:

Norge skapte flere store målsjanser, men klarte ikke å sette ballen i mål. Det klarte Belgia, dog noe hjulpet av svakt norsk forsvarsspill.

Med tap mot Nederland og Belgia, er Norge nå fryktelig nære å bli slått ut av EM.

Enorm målsjanse

Etter knappe 20 minutters spill, kom Norge seg til en enorm målsjanse. Et strålende innlegg fra Kristine Minde fant veien til Caroline Graham Hansen foran det belgiske målet. Den norske stjernespilleren sviktet dog i avslutningsøyeblikket, og klarte ikke å sette ballen i mål.

I stedet forsvant skuddet over det belgiske målet, til tross for strålende norsk angrepsspill.

På tross av at Norge var det førende laget i den første omgangen, klarte ikke de norske kvinnene å få satt ballen i mål før pause.

- Tungt

Forsøket på å kjempe seg inn i kampen igjen, eller i det minste score et viktig reduseringsmål, førte ikke fram. Norge kom seg knapt ut av egen sone i de seks overtidsminuttene, og kampen i Breda ble en enorm skuffelse.

- Veldig tungt, innledet Caroline Graham Hansen det første etter kampen-intervjuet på TV 2.

Hun hadde tårer i øynene da hun snakket om den umiddelbare skuffelsen.

- Igjen føler jeg det blir for dumt å si at vi ikke får ut potensialet, for når du taper to ganger på rad så er det ikke bra nok. Det er sinnssykt tungt. Vi hadde store nok sjanser til å klare det, sukket Graham.

Landslagssjef Martin Sjögren var også langt nede.

- Det er et forferdelig resultat. Det føles veldig tungt. Vi skapte en del sjanser, men du må forvalte dem for å vinne kampen. Vi slipper inn to bedrøvelige mål. Da er det tungt. Det finnes ingen unnskyldninger, sa svensken til TV 2.

Ropte på straffespark

Tidlig i den andre omgangen viste Caroline Graham Hansen på nytt storspill.

Hun driblet seg gjennom Belgias sekstenmeter, og tok seg blant annet forbi keeper Justien Odeurs. I duellen traff Odeurs Graham Hansen, og den norske spilleren gikk i bakken, tydelig oppgitt over at den polske dommeren ikke hadde dømt straffespark for situasjonen.

VANT: Belgia slo Norge torsdag kveld.

Belgisk jubel

Kampens første mål kom etter en knapp times spill.

En offsideplassert Eike van Gorp sendte belgierne i ledelsen etter at Norges keeper, Ingrid Hjelmseth, klarte å stoppe en heading fra Tessa Wullaert.

Man kunne ønsket at målet fungerte som en vekker for de norske kvinnene, men i stedet var det Belgia som fikk mer fart på seg.

Etter 67 minutters spill smalt det på nytt.

Et langt innkast fra belgias høyreside fant veien inn i boksen foran det norske målet. Det sviktet både den norske markeringen og klareringen. I stedet fikk Janica Cayman nikke ballen i mål, via hånden til keeper Hjelmseth. Cayman fikk stå fullstendig uten press fra de norske spillerne, og hadde dermed en rimelig enkel jobb med å doble Belgias ledelse.

Åpnet med tap

Norge startet fotball-EM med å tape åpningskampen mot vertsnasjonen Nederland. De norske spillerne klarte ikke å sette ballen i mål, noe nederlenderne klarte. Dermed ble det et 0-1-tap i åpningskampen.

Norges siste motstander i gruppespillet, er Danmark. Den kampen spilles kommende mandag klokka 20:45.