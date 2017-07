Norge tapte mot Danmark - ute av EM

De norske fotballjentene endte EM med null poeng og null scoringer.

NORGE - DANMARK 0-1:

Norge er utslått av EM etter tre strake tap i gruppespillet.

Mandag ble Danmark for sterke for de norske jentene.

Dette betyr at Norge går ut av mesterskapet med både null poeng og null scoringer i løpet av de tre kampene mot Nederland, Belgia og Danmark.

- Må tenke seg om



I gruppens andre kamp vant Nederland 2-1 over Belgia, noe som betyr at nederlenderne og Danmark går videre til sluttspillet. Belgia ble nummer tre i gruppen, mens Norge endte helt sist i EMs gruppe A.

- Det er knalltøft. Vi har ikke prestert bedre. Da står vi her med null poeng og det er ganske utrolig. Sånn er realiteten og det må vi erkjenne, sier Ada Hegerberg til TV 2 etter kampen.

Norge hadde flere muligheter til å score mot danskene, men det ville seg ikke.

- Det ligger i forberedelsene. Er du godt forberedt, så har du marginene på din side, så vi kan ikke snakke om det. Jeg synes vi hever oss og det er viktig for selvfølelsen, men vi taper kampen og ender med null poeng på tre kamper. Det er en del som burde tenke seg om etter dette mesterskapet for at vi skal bli bedre, sier stjernespissen videre.

- Det har vært problemet i hele mesterskapet. Vi har skapt utrolig lite. Vi har ikke vært presise nok. Det ligger i forberedelsene, i jobbingen og litt i hodet, sier Hegerberg.

- Ingen kommentar



Den noske profilen ønsker ikke å si noe om hun fortsatt har troen på prosjektet til landslagstrener Martin Sjögren.

- Det kan jeg ikke svare på nå. Jeg står her med null poeng etter tre kamper i EM, så det har jeg ingen kommentar til, sier Norge-profilen.

Selv sier landslagstrener Sjögren følgende om kampen.

- Jeg synes vi avsluttet kampen på en bra måte, der vi slapp hemningene og gikk fremover. Vi skapte mange målsjanser i forhold til de andre kampene, men vi har ikke råd til å slippe inn et slikt mål. Når vi også misbruker straffespark, er det vanskelig å score mål, sier han til TV 2.

Kalddusj

Snaue fem minutter var spilt av første omgang da danskene tok ledelsen. Pernille Harder tok med seg ballen opp i banen og ga videre til Katrine Veje. Kristine Minde var nær ved å få en fot på ballen, men rakk akkurat ikke fram og dermed fikk Veje stå alene og avslutte inne i 16-meteren.

Hun klinket til på direkten og satte ballen forbi keeper Ingrid Hjelmeset og bort i lengste hjørne. En marerittstart på kampen for Norge.

24 minutter var spilt da Norge, som startet kampen svakt og slet mot danskene, kom til sin første store sjanse i første omgang.

Caroline Graham Hansen fant Guro Reiten og spissen fikk vendt opp og skutt. Avslutningen gikk like over det danske målet.

Bommet på straffe

Ti minutter senere var Danmark farlig frampå i andre enden av banen. Nadia Nadim kom seg løs fra Maria Thorisdottir og satte fart mot mål. Fra spiss vinkel skjøt den danske profilen til side for det norske målet.

I forkant av den situasjonen var det mye svakt forsvarsspill av Norge og de norske jentene nærmest ga bort ballen til de danske spillerne.

Rett før pause fikk Norge en gylden mulighet til å komme tilbake i kampen da Ada Hegerberg ble felt på vei inn i den danske 16-meteren.

Dommeren pekte på straffemerket og Graham Hansen gjorde seg klar. Skuddet var imidlertid svakt og keeper Stina Lykke Petersen reddet.

Hansen var først på returen, men klarte ikke å krangle ballen i mål.

Dermed gikk danske inn til pausen med 1-0-ledelse og det norske laget hadde en nærmest umulig oppgave med å sikre avansement.

BOMMET PÅ STRAFFE: Caroline Graham Hansen.

Misbrukte sjansene



Norge kom heller ikke bedre med i kampen etter pause og Danmark hadde god kontroll på det som foregikk ute på gresset. Etter 62 minutter var danskene nær ve då øke til 2-0 ved Nadia Nadim.

Hun fikk ballen av Theresa Nielsen og fikk avsluttet godt, men Hjelmeset fikk ut en fot i siste liten og hindret med nød og neppe dansk scoring.

I det 70. minutt kom Norge til en sjanse. Minde fant Maren Mjelden med et bra innlegg, men headingen fra kapteinen gikk rett på keeper.

Etter 81 minutter fikk innbytter Lisa-Marie Utland en mulighet, men heller ikke denne gangen ville ballen i mål for de norske jentene.

De siste minuttene hadde Norge både et skudd i tverrliggeren og en ball i mål som ble annullert for offside, men da dommeren blåste av for full tid - etter ti minutters tilleggstid på grunn av en skade - sto det fortsatt 1-0 til danskene, som er dermed er videre i EM.

