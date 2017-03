Norge unngikk sisteplassen i Algarve Cup

ANNONSE

Etter å ha innledet jobben som norsk landslagssjef med to sterke seirer i La Manga i januar opplevde Martin Sjögren resultatmessig motgang i Portugal, men insisterer på at utbyttet av samlingen var godt.

– Det har vært nyttig. Vi har fått mye tid sammen, og det er blitt mulighet til å se flere spillere, noe vi ikke hadde anledning til sist. Jeg fikk prøvd ut gruppen litt og hatt mulighet til å trene på ting vi behøver å utvikle, sa han til NTB.

– Vi har lang vei igjen å gå, men vi har kommet et stykke, og det viktigste er at vi tar steg framover.

Norge skal bli mer spillende under svenskens ledelse, og stiljusteringen var ikke vanskelig å få øye på i Portugal.

Passiv motstander

Det var to lag med svake resultater i gruppespillet som gjorde opp om 11.-plassen. Portugal var uten scoring på sine tre gruppekamper i turneringen, mens Norge måtte tåle to tap etter 1-1 mot Island i åpningskampen.

– Vi møtte et passivt lag som lot oss eie ballen mye. Vi fikk mer tid og så OK ut i oppbyggingsspillet, men vi var ikke like farlige i gjennombrudd som jeg hadde håpet, sa Sjögren.

Norge tok ledelsen på noe heldig vis da Portugals keeper bokset ballen i Ingvild Isaksen så den spratt i mål.

– Om det var jeg som traff ballen eller den som traff meg? Jeg tror kanskje vi traff hverandre, sa Isaksen til TV 2 etter kampen.

Flott mål

Norge var heldig igjen da Maren Mjelde felte en motspiller i egen 16-meter etter en halvtime, uten at dommeren dømte straffe. Men ellers hadde Norge kontroll, og etter to minutter på banen avsluttet Guro Reiten i det 66. minutt et flott norsk angrep med sitt første landslagsmål.

Caroline Graham Hansen spilte fram Isaksen på høyre. Hun forserte og slo skrått ut i feltet, og Reiten scoret på returen etter at keeper reddet Ada Hegerbergs avslutning.

– Det var et mål akkurat av den typen vi ønsker å skape, sa Sjögren.

– Det var en del gode tinger å ta med fra denne kampen, og så er det selvsagt morsommere å vinne enn å tape.

Portugal fikk straffespark på overtid da en av hjemmelagets spillere falt veldig lett i duell med Maria Thorisdottir, men Dolores Silva blåste ballen høyt over mål, og dermed holdt Norge nullen for første gang i turneringen.

