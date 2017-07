Norge vil temme nok et suksesslag

Etter 1-1 i generalprøven mot Frankrike er Norges kvinnelandslag i fotball klar for en ny stor oppgave i EMs åpningskamp mot Nederland.

Alle de 16 sluttspilldeltakerne har gjort unna sin generalprøve, og Frankrike er eneste lag uten tap i år. Selv om de norske prestasjonene i Sedan var noe varierende, var resultatet solid. Bare Tyskland har greid å nekte Frankrike seier tidligere i år.

– I det store og hele er vi fornøyd med kampen. Vi fikk juling i starten, men vi viste moral da vi jobbet oss inn i kampen igjen, sa landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no etter kampen.

Søndag spiller Norge åpningskamp mot EMs vertslag Nederland, som har klart flest seirer (åtte) av alle sluttspilldeltakerne i år. I de to siste kampene er Østerrike slått 3-0 og Wales 5-0.

Favoritter

De siste EM-oppkjøringskampene bekrefter inntrykket av at Nederland og Norge er favoritter til å gå videre fra gruppe A.

Danmark tapte 2-4 borte mot Østerrike i sin generalprøve, noen dager etter et 1-2-tap hjemme mot England.

Belgia fikk en opptur med 2-0 over Russland tirsdag, men det var etter å ha tapt 0-7 for Spania og 0-2 for Frankrike uka før.

Russerne har for øvrig de svakeste oppkjøringsresultater av samtlige lag i sluttspillet, med åtte tap på 12 kamper i år, deriblant fem tap med fire eller fem måls margin.

Spansk suksess

Spania har ved siden av Frankrike og Nederland den resultatmessig sterkeste oppkjøringen. Fem seirer, en uavgjort og ett tap er fasit for laget som blant annet vant Algarve Cup i mars.

Det skjedde blant annet etter en 3-0-seier over Norge, men det må sies at Sjögren i den kampen mønstret et nesten rent B-lag da på grunn av tett program byttet ut hele startelleveren.

Tyskland, som har vunnet EM seks ganger på rad, har spilt bare fem kamper i år. De tre siste er vunnet, og Brasil ble slått 3-1 i generalprøven.

Fasit

Slik er sluttspilldeltakernes status i årets landskamper fram til EM (vunnet-uavgjort tapt):

Gruppe A, Nederland: 8-0-3, Norge: 4-2-3, Danmark: 3-3-3, Belgia: 3-3-4.

Gruppe B, Tyskland: 3-1-1, Sverige: 4-2-4, Italia: 1-1-3, Russland: 3-1-8.

Gruppe C, Frankrike: 5-2-0, Sveits: 3-1-2, Island: 2-3-3, Østerrike: 2-2-3.

Gruppe D, Spania: 5-1-1, England: 4-2-3, Skottland: 4-3-3, Portugal: 2-1-5.

(©NTB)