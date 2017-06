Norges U21-landslag lekte seg mot Kosovo: - Det er så vakkert

ANNONSE

NORGE U21 - KOSOVO U21 5-0

DRAMMEN (Nettavisen): Med A-landslagssjef Lars Lagerbäck på tribunen spilte det norske U21-landslaget til tider strålende fotball mot Kosovo og tok til slutt en meget fortjent seier på Marienlyst mandag kveld.

Martin Ødegaard som har gitt utrykk for at han helst ønsker seg inn på A-landslaget, var blant dem som imponerte på sin gamle hjemmearena, og ga nok Lagerbäck noe å tenke på frem til neste landslagsuttak.

Morten Thorsby sendte Norge opp i 1-0 allerede etter tre minutter, før Kristoffer Ajer doblet ledelsen midtveis i førsteomgangen.

Etter pausen fortsatte den norske dominansen etter at Kosovo ble redusert til ti mann, og i det 66. minutt vartet Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Birk Risa opp med et strålende angrep som sistnevnte avsluttet med å banke i mål.

- Det er så vakkert, kommenterte TV 2s ekspert Jesper Mathisen da han så reprisen av Ødegaards pasning til Thorsby i forkant av målet.

FORNØYD: Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen så fornøyde ut med det de så av de norske ungguttene.

Men Norge stoppet ikke med det. Etter 83 minutter la innbytter Erlend Reitan på til 4-0 da han fikk drømmetreff fra cirka 16 meter, før Andreas Hanche-Olsen la på til 5-0 etter 87 minutter. Det ble også sluttresultatet, og Norge fikk dermed en drømmestart på EM-kvalifiseringen.

Drømmestart

Norge satte umiddelbart gjestene under press på Marienlyst, og det tok ikke mer enn tre minutter før de norske ungguttene satte inn kampens første scoring.

Henrik Bjørdal spilte først ballen ut til Julian Ryerson som fra høyrekanten slo et glimrende innlegg inn i boksen. Der ventet Morten Thorsby som headet inn 1-0 til Norge.

SCORING: Morten Thorsby sendte Norge opp i ledelsen etter kun tre minutter.

Det norske laget viste gode takter også utover førsteomgangen og styrte mye av spillet. Martin Ødegaard og Iver Fossum var dyktige sentralt i banen og kombinerte ofte fint med vingene og backene som stadig kom på løp. Norge var imidlertid til tider litt for upresise i de avgjørende fasene av spillet.

Ajer doblet ledelsen

Men i det 22. minutt var de alt annet enn upresise da Norge fikk corner.

Ødegaard tok ansvaret for å ta hjørnesparket som han nærmest chippet inn foran mål. I boksen var det ingen som var høyere enn Celtic-proff Kristoffer Ajer. Norges midtstopper gjorde alt rett i sin første U21-landskamp og stanget inn 2-0 til det norske laget.

Norge viste at de holdt et høyere nivå enn Kosovo på Marienlyst, men gjestene spilte seg inn ved nordmennenes sekstenmeter ved et par anledninger. Der var de imidlertid ikke presise nok for å skape store nok farligheter. Nærmest redusering var riktignok Valmir Sulejmani da han ble spilt fri etter 35 minutter, men avslutningen var for svak.

Ved pause stod det fortsatt 2-0 til Norge.

Enorm mulighet til gjestene

Smeruds menn var klart best før pause, men fikk problemer med gjestene innledningsvis av andreomgangen.

Kun ett minutt var spilt etter hvilen da Bersant Celina fra venstrekanten spilte fri Sulejmani foran mål, men igjen var Kosovos nummer 7 for upresis og ballen gikk like til side for mål.

Få minutter senere fikk Kosovo frispark på venstrekanten som Celina spilte lurt ut i returrommet. Der var Florent Hasani helt alene, men i det han skulle avslutte skled han til bortefansens store frustrasjon.

Rødt kort

Gjestene ble ikke mindre frustrerte da de få minutter senere ble redusert til ti mann. Dommeren mente nemlig at Besfort Kolgeci stoppet Martin Samuelsen på ulovlig vis da den unge nordmannen stormet mot mål.

Og ettersom midstopperen tok fra Norge en klar mulighet, resulterte også taklingen i et rødt kort.

UTVIST: Besfort Kolgeci ble utvist for denne taklingen på Martin Samuelsen.

Norge klarte ikke å ta vare på det påfølgende frisparket like utenfor sekstenmeteren, men litt senere var Ødegaard nær med å øke ledelsen til 3-0 da han avsluttet med høyrefoten fra cirka åtte meter. Skuddet gikk imidlertid rett på keeper.

Vakkert norsk angrep

Etter 66 minutter skapte Norge igjen problemer for Kosovo da Ødegaard tok med seg ballen fra midtbanen, driblet seg forbi en mann, før han på perfekt vis sentret videre til Thorsby ved høyrekanten. Sistnevnte la så inn foran mål, der Birk Risa satte inn 3-0 for Norge.

Risa ble dermed andre mann som kunne notere seg for scoring i U21-debuten.

Kosovo skulle etter hvert få enda større problemer mot Norge med kun ti mann, og da 83 minutter var spilt klarte Visar Bekaj i Kosovos mål ikke stoppe Norge da Reitan ladet skuddfoten. Nordmannen fikk drømmetreff og kunne juble for 4-0.

Norge stoppet aldri å presse gjestene og like før slutt skulle det stå hele 5-0 til hjemmelaget. Kristoffer Ajer holdt på å score sitt andre mål for kvelden da han kom til en god mulighet på hodet, men keeper reddet glimrende. Det hjalp imidlertid lite for på returen dukket Andreas Hanche-Olsen opp, og han fikk kriget ballen i mål.

Flere mål ble det ikke, og de norske spillerne kunne dermed glede seg over en god kamp Marienlyst.