Norsk 24-åring blir lært opp av Mourinho

- Jeg har ikke ord selv, egentlig. Men jeg er meget takknemlig og ydmyk for muligheten, sier Petter Skogsletten.

Tidligere i vinter satt 24-åringen hjemme og søkte seg inn på et fotballtrenerkurs i Portugals hovedstad Lisboa, etter å ha fått høre om kurset via en bekjent. Halvannen uke senere ble han kontaktet av High Performance Football Coaching ved universitetet i Lisboa, og innkalt til Skype-intervju.

Så kom beskjeden:

Skogsletten var én av 17 personer som får delta på trenerkurset som går gjennom flere bolker i Portugal.

Lærerne? Manchester United-manager José Mourinho, hans faste assistent Rui Faria, Rangers-manager Pedro Caixinha og Cristiano Ronaldos første trener, Leonel Pontes. Bare for å nevne noen.

Startet som trener som 13-åring

De skal gjøre Skogsletten til en ny trenerprofil i norsk fotball i fremtiden. Det er i hvert fall planen.

- Hva er ambisjonene dine?

24-åringen ler.

- Det er mange, for å si det slik. Jeg har veldig, veldig mange mål som jeg ønsker å nå i løpet av livet innen fotballen. Men den store drømmen min er å bli så god som jeg overhodet kan bli som fotballtrener, svarer han.

- Hvor det tar meg, får tiden vise.

Han har allerede holdt på i trenerrollen i elleve år.

- Men du er ikke gamle karen?

- Nei, jeg har fylt 24 år.

- Og holdt på i elleve år..?

- Ja, jeg startet som trener da jeg var 13 år. Jeg begynte å interessere meg for trenerrollen da jeg var 8 år gammel og satt og spilte Football Manager. Jeg satt med taktikker, testet ut ulike øvelser med naboguttene, brukte leketøy som kjegler, forteller han.

Hjertetrøbbel stoppet fotballkarrieren

Han spilte fotball også, men 16 år gammel fikk Petter beskjed om at han måtte slutte på grunn av hjertetrøbbel mens han gikk på toppidrettslinjen på Bjerke videregående skole.

- Da fikk jeg heldigvis lov til å begynne å være fotballtrener på skolen, forklarer han.

Åtte år senere skal han altså la seg undervise av José Mourinho og andre trenerprofiler. Kurset startet i mars, og pågår helt til november. Hele veien skal Skogsletten blogge om erfaringene han gjør seg for Nettavisen.

Vil dele kunnskap

- Jeg håper at jeg kan bidra til norsk fotball på en sterk måte, med stoffet vi går gjennom og erfaringene jeg får på kurset. Det er også en av grunnene til at jeg ønsket å skrive blogg, så jeg kan få delt noen tanker til bredde- og toppfotballen her i landet, forteller han.

Noen tanker om hvordan det blir å møte Mourinho, vil han nok garantert også dele.

- Jeg satt hjemme hos ei jeg kaller tanten min og fortalte at jeg hadde søkt meg inn på et kurs der blant andre Mourinho var lærer, og hun ble litt satt ut. Så snakket vi litt om hva jeg egentlig kunne spørre Mourinho om, som er så høyt oppe i forhold til mitt nivå, dersom jeg kom inn. Og nå skjer det. Jeg må legge opp en taktikk på alt jeg kan hente ut av ham, ler han.

