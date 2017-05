Norsk nedrykksras i fotballtoppen

ANNONSE

Den store dramatikken ser ut til å bli fraværende når de fem største fotballigaene i Europa avsluttes. Fem nordmenn forsvinner helt sikkert ned.

Fire av de fem seriene har sin siste runde til helgen. Fem nordmenn er allerede degradert.

Slik er status:

England: Chelsea vinner før siste runde. Hull (med Omar Elabdellaoui, Adama Diomande og Markus Henriksen i troppen), Middlesbrough og Sunderland forsvinner ned.

Frankrike: Monaco sikret seg Ligue 1-trofeet i forrige runde. Nancy, Bastia, Lorient, Caen og Dijon kjemper alle for å unngå nedrykk. De to nederste går rett ned. Nummer 18 spiller omspill mot lag fra andredivisjon.

Tyskland: Bayern München (tittelforsvarer) sikret seg ligatrofeet for noen runder siden. Darmstadt og Ingolstadt (med Ørjan Håskjold Nyland i troppen) rykker ned. Hamburg ligger under streken, men kan redde seg gjennom et eventuelt omspill. Mainz og Wolfsburg er i faresonen.

Spania: Real Madrid er garantert gullet med minst et poeng mot Malaga i hjemmekampen søndag. Barcelona kan ta tittelen om Real snubler og «Barca» selv vinner sin kamp. Granada, Osasuna og Sporting Gijon må ned i Segunda. Gijon kan komme a poeng med Deportivo La Coruna, men rykker uansett ned på innbyrdes oppgjør.

Italia (to serierunder igjen): Juventus (femdobbelt tittelforsvarer) sikrer gullet definitivt med seier over Crotone søndag. Pescara og Palermo (med Haitam Aleesami i troppen) er allerede degradert. Crotone, Empoli og Genoa kjemper for å unngå den siste nedrykksplassen.

