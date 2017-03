ANNONSE

Saken kom først frem i en Facebook-gruppe med over 3.000 medlemmer. Der ble Hopen identifisert som personen som skulle ha solgt falske billetter til kamper i Premier League, skriver BA.

Etter at flere personer meldte at de hadde betalt store summer for billetter de aldri fikk, skrev Ørjan Hopen selv et innlegg i gruppen hvor han la seg flat.

«Hei! Først og fremst vil eg legga meg flat og beklaga på da sterkaste da som har skjedd. Har over lengre tid hatt store problemer økonomisk. Dette blir no tatt tak i av mennesker som ønsker å hjelpe meg . Vi har opprettet en mail som eg ønsker at alle som har vore involvert i å ikke få billetter eller pengene sine skriver inn til. Eg ønsker å få ordnet opp med alle og apparatet rundt meg vil følge dette opp 100 prosent. Håper at vi kan få kontakt med alle dette gjelder slik at eg kan få ordnet opp . Beklager så djupt for kva dette har medbringt dykk. mvh Ørjan Hopen»

BA har hatt kontakt med Ørjan Hopen per sms lørdag kveld, men han har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

– Ukjent for oss

Ørjan Hopen har vært på prøvespill for Åsane i det siste, og var oppført i troppen som møtte Brann til treningskamp lørdag ettermiddag. Like før kampstart kom kontrabeskjeden om at Hopen likevel ikke kom til å spille.

Ifølge sportslig leder i Åsane, Trond Bjørndal, skyldtes ikke forfallet billett-skandalen som ble kjent lørdag kveld.

– Den saken du refererer til, er helt ukjent for meg, og jeg har derfor ingen kommentar til det, sier Bjørndal til BA lørdag kveld.

– Har denne saken noen sammenheng med at Hopen ikke deltok på kampen mot Brann?

– Hopen meldte forfall, og oppga en grunn for det, sier Bjørndal.

– Kan du si hvilken grunn det var?

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere.

Spilleavhengig

I 2011 sto Hopen frem som spilleavhengig.

– Flere ganger var jeg midt i et spill da treningen startet. Da Sogndal ringte, fant jeg alltid på en unnskyldning for at jeg ikke var der. Du blir god til å lyve etter hvert, sa Hopen til VG den gang.

I 2012 tilbragte den daværende Sogndal-spilleren én måned på klinikk for spilleavhengige.

