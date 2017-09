Norske profiler etter masseslakt: - Folk er så ufine på nettet

De norske landslagsspillerne har imidlertid forståelse for at det norske folk er skuffet etter 0-6 mot Tyskland.

STUTTGART (Nettavisen): Det haglet med både negative og galgenhumoristiske innslag på sosiale medier etter braktapet i Stuttgart mandag kveld.

«Alle» hadde en mening om det som var det største norske landslagstapet på 45 år.



Her finner du et knippe av reaksjonene etter kampen.

- Slenger dritt om det de vil

Landslagsfersking Jørgen Skjelvik mener det er å regne med reaksjoner etter en slik oppvisning, men kommer likevel med et lite stikk til dem det gjelder.

- Folk er så ufine på nettet, sånn er det jo. De slenger dritt om det de vil, og vi som står i det får ta det med et smil. Det er ikke så mye annet å gjøre, sier Skjelvik til Nettavisen.

- Går det inn på deg?

- Nei, jeg vet ikke hva folk har skrevet, og kommer sikkert ikke til å lese det heller. Folk kan skrive hva de vil, det tar jeg helt fint, sier han.

Når Nettavisen forteller ham at det er mye galgenhumor på det norske lagets vegne, begynner han å flire.

- Sånn er det, folk skulle prøvd å være utpå der selv og løpe etter ballen, det var ikke så fryktelig lett, sier Skjelvik med glimt i øyet.

- Skjønner at folk er irriterte

Rune Jarstein har tidligere gått ut og ment at det norske folk er for negative. Nå sier han imidlertid at han har forståelse for det.

- Det var litt skryt og sånn etter Aserbajdsjan-kampen, et lag vi skal slå, og vi visste at vi måtte opp flere hakk til denne kampen. Jeg skjønner derfor at folk er skuffet og irriterte, det skal de få lov til å være. Det er bare å si unnskyld til alle som følger med og har sett på, det er flaut, sier Jarstein til Nettavisen.

Mats Møller Dæhli var langt nede etter kampen. Han hevder han ikke bryr seg om at laget får gjennomgå på sosiale medier.

- De kan si så mye dritt de bare vil, det er fortjent, sier Dæhli.

Han strekker henda i været og innrømmer at prestasjonen fortjener kritikker.

- Jeg kan si beklager til det norske folk for resultatet og prestasjonene. Men jeg kommer aldri til å gi meg. Vi må bare fortsette, i fotball kommer det en ny kamp, og hvis vi vinner den blir ting seende annerledes ut igjen. I dag føles det bare helt utrolig tungt, sier Dæhli.

Det var ikke bare negative og kritiske utbrudd som kom etter 0-6-tapet. Mange hadde også en dose galgenhumor på lager.

Bård Tufte Johansen, som fredag i forrige uke konkurrerte om TV-tiden med Norges landskamp mot Aserbajdsjan og fikk dårlige seertall som konsekvens, var blant dem som kommenterte. Tufte Johansen gjorde det med sedvanlig glimt i øyet.

At det laget kunne stjele 400 000 seere fra NyttpåNytt må jeg ta til etterretning. Jeg må jobbe hardere og unngå dumme feil. — Bård Tufte Johansen (@TufteJo) September 4, 2017

Joshua King beskriver kampen mot Tyskland som «den vanskeligste han har hatt på fotballbanen». Også King fikk spørsmål om de mange reaksjonene på det norske lagets bekostning.

- De kan få si hva de vil, vi møter verdens beste landslag. Hvis du (journalisten) har en dårlig dag på jobben, er det ingen som kommenterer det, det samme med de som kommenterer. Men i dag møter vi verdens beste landslag, og vi taper veldig grovt. Folk kan prøve seg med noen «vines» og kommentarer, men det bryr jeg meg veldig lite om, sier King.

- Leser du reaksjonene som kommer?

- Av og til leser jeg litt her og der, men det er ikke noe som går inn på meg, jeg klarer å le av det. Hvis det er mye negativt til meg personlig pleier jeg å huske på det, for jeg liker å motbevise folk. Det har jeg gjort flere ganger, sier King til Nettavisen.

De norske spillerne var langt nede etter kampen, naturlig nok. Skjelvik mener det tyske laget kunne gjort flausen enda verre hvis de bare hadde villet.

- Du ser det på måten de spiller fotball på, de drar ned tempoet og gidder ikke å score 12 mål. Hadde de giddet kunne de sikkert scoret enda flere, sier han til Nettavisen.

- Flaut å være utpå der

Tapet er som nevnt Norges største på 45 år. Når Joshua King får høre om den lite flatterende rekorden, svarer han slik:

- Det var en dårlig dag på jobben, og det var flaut å være utpå der. Jeg synes ikke vi ga alt, vi kunne gitt mer og gjort at tapet var mindre enn 0-6. Men kampen er over og jeg skal tilbake til Premier League, jeg gleder meg til å spille på Emirates på lørdag, sier Joshua King til Nettavisen.

Nå gjenstår to kamper av VM-kvaliken for det norske laget. Først venter San Marino til bortekamp 05. oktober, før kvaliken avsluttes hjemme mot Nord-Irland tre dager senere.

EM-kvaliken til EM i 2020 starter høsten 2018 med den såkalte nasjonsligaen. Les deg opp om det nye og nokså kompliserte turneringsoppsettet her.

