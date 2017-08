NRK: - Flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM

Statskanalen hevder Ada Hegerbergs (22) holdninger og atferd ble et tema innad i Norges fotballforbund.

«NRK vet at flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM, og at hennes holdninger og atferd har vært tema i Norges Fotballforbund (NFF) over lang tid. Tirsdag kveld eskalerte problemene, da Hegerberg offentliggjorde at hun gir seg på landslaget» skriver NRK tirsdag kveld.



Statskanalen hevder videre at toppfotballsjef Nils Johan Semb nylig ble engasjert for å hjelpe Hegerberg med angivelige holdningsproblemer.

Nå har saken kommet dit at Hegerberg tirsdag slapp sjokkbeskjeden om at hun ikke skal spille med flagget på brystet på ubestemt tid.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av det historisk dårlige EM-sluttspillet i Nederland, der Norge røk hodestups ut av turneringen uten å ha scoret et eneste mål.

Hegerberg har fått tilbud om å svare på NRKs påstander, men har ennå ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser tirsdag.

Landslagssjef Martin Sjögren innrømmer overfor NRK at det har vært interne problemer under sommerens EM.

– Vi oppfattet en del saker som ikke fungerte optimalt i gruppa, sier han til statskanalen.

Han går ikke konkret inn på hva slags saker han snakker om.

Hegerberg ender foreløpig på 66 kamper for det norske A-landslaget. Spissen har scoret 38 mål med flagget på brystet.

Hegerberg ble forrige sesong kåret til årets sportsnavn i Nettavisen etter en utrolig 2016-sesong, der hun scoret 54 mål på 34 kamper for Lyon og ble seriemester. Hun vant i tillegg Champions League og ble turneringens toppscorer med 13 fulltreffere. Da sesongen var over hadde hun vunnet trippelen (liga, cup og Champions League).

Det bør derfor ikke være noen tvil om hva slags spiller Norge må klare seg uten i den kommende VM-kvaliken.

