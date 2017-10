NRK: Herrelandslaget tar lønnskutt for å hjelpe kvinnene

Herrelandslagsspillerne i fotball har gått med på reduserte utbetalinger for at det ikke skal være forskjell på Norges to A-landslag.

Fra 2018 får derfor damene og herrene for første gang helt like økonomiske betingelser, ifølge NRK.

– Det er en ny avtale hvor vi har tatt en del av vår kake og gitt over til kvinnesiden, forklarer landslagskaptein Stefan Johansen til statskanalen.

I dag får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner i sin markedsavtale med fotballforbundet (NFF). Kvinnelandslaget har en ordning med stipender som har en totalramme på omtrent 3.1 millioner. Dét er det slutt på fra 2018.

– Damene er like viktige som oss, sier Fulham-spiller Johansen.

