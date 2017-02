Ny fotballspiller frikjent i kampfiksingssaken

ANNONSE

I tillegg til Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice, fikk også Pape Formose Mendy beskjed om at juryen mener at han ikke er skyldig. Den tidligere Follo-spilleren ble dømt til seks måneders fengsel i tingretten for grovt bedrageri. Han anket på stedet. Den anken nådde fram i lagmannsretten etter at fagdommerne var enig i juryens avgjørelse.

- Et nær fem år langt mareritt er over for min klient. Han er nå renvasket en gang for alle, og kan endelig legge denne saken bak seg, sier hans forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB.

- Han er naturligvis lettet over at han nå kan se fremover. Samtidig har han hele tiden hatt tillit til rettsapparatet, og frifinnelsen er dermed som forventet, legger han til.

Stridens kjerne var kampene Østsiden – Follo og Frigg – Asker, som begge ble spilt 24. juni 2012. Politiet mente kampene ble fikset, og saken var oppe i tingretten for første gang i 2015. Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.

Runde to

Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere (19. januar 2016), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt. Saken ble så utsatt til januar 2017 og etter nær fem uker i retten tok juryen stilling til skyldspørsmålet torsdag kveld.

Jafar, Notice, Mendy og en 35-åring, som skulle ha hjulpet bakmannen Luptjo Korunovski med å sette penger på de aktuelle kampene, ble alle frikjent. Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble funnet skyldige. Det samme gjaldt bakmannen Korunovski, som for øyeblikket soner en dom i Sverige for et lignende forhold.

Et lydopptak hvor Mendy snakker med flere andre og hvor det går fram at spillerne skal ha mottatt penger for kampfiksing den aktuelle helgen i juni 2012, var hovedbeviset i saken i tingretten. Det ble også avspilt for juryen i lagmannsretten på dag to.

Vurderer erstatningskrav

- Jeg og mine kompiser er på opptaket. Vi snakket piss om kampfiksing og hvordan man tjener penger på det. Opptaket er useriøst. Jeg latet som om jeg hadde vært med på kampfiksing, sa Mendy.

I lydopptaket kommer det fram at Mendy «var blitt lovet 70.000, men bare hadde fått 30.000»

- Jeg har ikke fått noe penger, sa den tiltalte.

Mendy sa i retten at han fortsatt var en aktiv fotballspiller, men at hans karriere har tatt skade av den nær fem år gamle saken. Hans advokat bekrefter til NTB at de vurderer å fremme et erstatningskrav.

- Den uriktige beskyldningen om kampfiksing har ødelagt en lovende fotballkarriere. Min klient har mistet fem av sine beste år. Han har vært suspendert i åtte måneder, men reelt sett har han hatt et yrkesforbud i flere år. Saken har gjort uopprettelig skade, sier Berg.

- Det er naturlig å vurdere et erstatningskrav i saken.

Fredag skal det prosederes om hvilken straff de tiltalte som ble funnet skyldige i lagmannsretten skal få. Straffeutmålingen er ventet om to-tre uker.

(©NTB)

