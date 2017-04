Ny keepertabbe kostet Vålerenga dyrt

ANNONSE

VÅLERENGA - SANDEJORD 1-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Sandefjord har blitt tippet nord og ned på de fleste tabelltips før sesongen. Etter to strake tap i starten av sesongen, reiste Lars Bohinen og hans mannskap til landslagsarenaen med en offensiv innstilling.

I oppkjøringen møttes de to lagene i treningskamp.

Da vant Vålerenga 4-0, og Bohinen var klar på at vi ikke ville få se de samme sifrene i søndagens oppgjør.

Laget fra hvalfangerbyen var dødelig effektive på nasjonalarenaen og scoret to mål på fire målsjanser. Det holdt til seier mot et Vålerenga-lag som var farligst på dødballer.

«Moa» tilbake

Mohamed Abdellaoue var tilbake fra start for Vålerenga, etter å ha stått over forrige kamp mot Haugesund med skade.

Han startet i midten på topp, med Ghayas Zahid, Mohamed Keita og Bård Finne rundt seg. I

førsteomgang mot Sandefjord fikk de liten plass til å utfolde seg og pasningene satt ikke skikkelig. De gangene Ghayas Zahid fikk spilt frem Moa, stod linjemannen og vinket.

Sandefjord med sjansene

Før kampen gikk Sandefjord-trener Lars Bohinen ut og sa at laget hans skulle spille klokt bakover og utnytte mulighetene de fikk fremover på banen. Selv om hjemmelaget hadde ballen mest var det Sandefjord som stod for omgangens to målsjanser.

Kampens første 20 minutter var relativt innholdsløse. Vålerenga fant etter hvert ut at å slå lange baller på Ghayas Zahid fungerte dårlig.

De fikk tidvis spilt opp Bård Finne og Muhamed Keita på kantene, men de gode innleggene lot vente på seg.

Sandefjord lå kompakt i sin 3-5-2-formasjon, med fem forsvarsspillere da Vålerenga kom over midtbanen. Etter 23 minutter bød Sandefjord på kampens første store målsjanse.

Flamur Kastrati ble felt utenfor sekstenmeteren, men spillet gikk videre da Sandefjord beholdt ballen. Håvard Storbæk kom alene med keeper Robert Sandberg i Vålerenga-målet, men valgte å sentre i stedet for å avslutte selv. Hjemmelagets Robert Lundström snappet opp ballen og avverget.

Scoret på straffe

Etter 36 minutter fikk Sandefjord straffespark, etter at Håvard Storbæk ble felt av Jonathan Tollås Nation på vei mot mål.

Flamur Kastrati sendte bortelaget i ledelsen via stolpen, fra straffemerket. Etter scoringen løp Kastrati bort til Vålerenga-fansen og feiret energisk foran dem. Dommer Rohit Saggi belønnet angriperen med gult kort.

- Det var ingen spesiell grunn til feiringen. Jeg hadde bare masse adrenalin og vil vise hele Norge hvor god jeg kan være som midtspiss, sa Flamur Kastrati til Eurosport i pausen.

Utlignet på første sjanse

Lagene gikk til pause på stillingen 0-1 til Sandefjord.

Vålerenga-trener Ronny Deila må ha sagt noen velvalgte ord i garderoben, for det tok hjemmelaget kun fire minutter og produsere sin første målsjanse.

Et hjørnespark fra Herman Stengel ble headet kontant i nettet av hjemmelagets kaptein Jonathan Tollås Nation. Mannen som laget straffesparket fikk en slags revansje.

Dette satte fart i hjemmelaget og bare fire minutter senere var Stengel igjen servitør da Tollås Nations midtstopperkollega Markus Nakkim headet ballen rett på keeper fra fem meter.

HØYT OG LAVT: Jonathan Tollås Nation lagde straffe, scoret og ble utvist i møtet med Sandefjord.

Etter 57 minutter slo Herman Stengel en ny god dødball, da frisparket hans traff Tollås Nation enda en gang, men nå gikk avslutningen over mål.

Rødt kort

Vålerengas kaptein Jonathan Tollås Nation var i sentrum av begivenhetene i begge ender av banen.

Først laget han straffesparket som ga Sandefjord sitt ledermål. Deretter utlignet han for hjemmelaget på hjørnespark, før han i det 64. minutt laget frispark utenfor 16-meteren og ble utvist etter sitt andre gule kort.

Utvisningen så ut til å gi bortelaget Sandefjord en vitamininnsprøytning. Bare minutter senere var de nære scoring da Elliott Kebbie fyrte av et skudd fra 18 meter som smalt i stanga og ut i feltet.

Keepertabbe

Vålerengas keeper Robert Sandberg var i fokus etter forrige serierunde da en gresstust sørget for helbom på en klarering og mål imot.

I det 74 minutt ble han satt under press av Håvard Storbæk og mistet ballen. Sistnevnte slo inn til Flamur Kastrati som fikk hodet på ballen, som trillet rolig inn i et åpent Vålerenga-mål.

Åtte minutter før slutt burde Sandefjord fått et nytt straffespark da Vålerengas Robert Lundström handset ved stolpen. Dommeren dømte imidlertid hjørnespark.

Kastrati og Storbæk

Vålerengas mye omtalte angrepsrekke med Zahid, Moa, Keita og Finne kom i skyggen av bortelagets Flamur Kastrati som senket hjemmelaget med sine to scoringer.

Sammen med Håvard Storbæk sørget han for at Sandefjord alltid var en trussel da Vålerenga-forsvaret slapp de til. Jonathan Tollås Nation laget straffen som ga Sandefjord ledelsen etter 38 minutter. Fire minutter etter pause sørget samme mann for utligningen for Vålerenga før han ble utvist 15 minutter senere.

Et kvarter før slutt blir Vålerengas keeper presset av Håvard Storbæk, som slo inn til Kastrati. Han sørgetfor 2-1 og Sandefjords første seier for sesongen.

Vålerengas beste spiller, Herman Stengel, var hjemmelagets fremste angrepsvåpen med sine presise dødballer.

Og tross flere gode hjørnespark i sluttminuttene holdt det ikke for Vålerenga som gikk på sitt andre tap på rad. Sandefjord og Lars Bohinen innkasserte årets første seier etter en taktisk godt gjennomført kamp.

