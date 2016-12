Ny kontrakt for Hugo Lloris

Keeperen Hugo Lloris har skrevet ny kontrakt med Tottenham. Det opplyser Premier League-klubben på sin nettside torsdag.

Kontrakten strekker seg fram til 2022.

29-åringen kom til londonklubben tilbake i 2012 og har etter hvert etablert seg som én av de beste keeperne i Premier League.

Lloris er også førstevalg på det franske landslaget og burvokteren har så langt fått 85 landskamper med flagget på brystet.

Det har i flere år versert rykter om at Lloris skal være ønsket av franske PSG, men med den nye kontrakten blir han trolig værende på White Hart Lane en god stund framover. Keeperen skrev sist under en ny kontrakt med londonklubben i 2014, og bandt seg da for fem nye år med klubben.

Nå er det perioden altså utvidet med tre nye år.

- Jeg er veldig fornøyd med den nye kontrakten. Dette viser hvor stor tro jeg har på prosjektet her, sier keeperen til klubbens nettside.

Tottenham henger så langt godt med i kampen om en topp fire-plassering i Premier League og klubben er per nå nummer fem i ligaen.

Mauricio Pochettinos menn har 33 poeng etter 17 kamper og er med det bare fire poeng bak Liverpool som ligger på andreplass.

Opp til Chelsea, som topper, er det ti poeng for Tottenham.

Tottenham var med i gruppespillet av Champions League i høst, men tok seg ikke videre og spiller dermed Europa League våren 2017.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ✍🏼 #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig