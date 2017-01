Ny kontrakt for Merstesacker

ANNONSE

Arsenal-manager Arsène Wenger bekreftet torsdag at et punkt i Per Mertesackers kontrakt er utløst slik at tyskeren forlenger kontrakten med ett år.

Tyskeren er ute med en alvorlig kneskade som han pådro seg i oppkjøringskampen mot Leeds.

32-åringens kontrakt gikk i utgangspunktet ut etter sesongen og til tross for at han ikke er i nærheten av kampform etter kneoperasjonen, har Wenger bestemt seg for å beholde den høyreiste midtstopperen for 12 nye måneder.

- Det er en mulighet vi har tatt. Det var ingen forhandlinger, det var bare et punkt vi tok opp. Han er tilbake i trening, sa Wenger på pressekonferansen torsdag.

Mertesacker erstattet Mikel Arteta som kaptein for Arsenal da sistnevnte la opp etter forrige sesong. Arteta er nå i støtteapparatet til Pep Guardiola i Manchester City.

(©NTB)