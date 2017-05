ANNONSE

Søndag kom det andre tapet på fem dager, denne gangen mot Lyngby.

FC København er allerede dansk seriemester i fotball, men for Lyngby betydde kampen en mulighet til å kapre tredjeplass på tabellen. Det endte med 1-3-tap for Solbakkens lag.

På Lyngby Stadion var det hjemmelaget som kom best i gang, og tok ledelsen ved Mikkel Rygaard etter et drøyt kvarters spill – et mål som ble omgangens eneste.

Hallgrímur Jónasson økte til 2–0 etter 79 minutter, mens Jens Odgaard økte til 3–0 i siste ordinære spilleminutt. Sekunder før dommeren blåste for full tid fikk København sitt trøstemål da Andrija Pavlović fastsatte sluttresultatet til 3-1.

København slet med å få spillet til å sitte, og kanskje var det den kommende cupfinalen som Solbakkens menn tenkte mest på mot Lyngby. Allerede 25. mai skal laget spille den danske cupfinalen mot erkerival Brøndby.

Norske Kristoffer Larsen spilte de siste 20 minuttene for Lyngby, mens Julian Kristoffersen var ubenyttet reserve for det danske hovedstadslaget.

