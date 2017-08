Ny nedtur på hjemmebane for Bayern München

Bayern München ville reise seg etter tapet mot Liverpool i oppvisningsturneringen i München, men tapte 0-2 mot Napoli i kampen om tredjeplassen onsdag.

Det tyske laget har ikke fungert i turneringen som spilles på Allianz Arena, lagets egen hjemmebane.

Tirsdag ble Carlo Ancelottis mannskap regelrett rundspilt av Liverpool og tapte 0-3. Under et døgn senere var laget på plass igjen for å spille om tredjeplassen mot Napoli.

Det italienske laget tok ledelsen ved Kalidou Koulibaly etter 14 minutter, før Emanuele Giaccherini la på til 2-0 etter 55 minutter. Italieneren plukket opp et flatt innlegg fra høyre og dunket ballen i mål.

Liverpool møtte Atlético Madrid i finalen i oppvisningsturneringen senere onsdag, men byttet ut ni mann fra storseieren mot Bayern.

Atlético hadde også Antoine Griezmann og Fernando Torres på benken fra start, men den albanske 19-åringen Keidi Bare ga likevel spanjolene ledelsen etter 33 minutter. Bare headet inn en retur fra kloss hold etter at Danny Ward dro fram en kjemperedning på et avslutning.

Ungguttens scoring så lenge ut til å bli kampens eneste, men like før full tid sørget Roberto Firmino for straffesparkkonkurranse med en straffescoring.

Der var spanjolene kaldest, og sikret 5-4-seier i straffesparkkonkurransen.

