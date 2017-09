Ny norsk nedtur: U21-landslaget skuffet mot Israel

Det norske U21-landslaget måtte nøye seg med uavgjort.

NORGE U21 - ISRAEL U21 0-0:

DRAMMEN (Nettavisen): Det norske U21-landslaget stod med 0 poeng etter de to første kampene i EM-kvalifiseringen og trengte tre poeng for å ha en mulighet for å henge med i gruppen. Men mot Israel klarte de kun å kjempe seg til et skuffende uavgjortresultat hjemme på Marienlyst Stadion tirsdag kveld.

Kampen var jevnspilt og endte til slutt 0-0 uten at noen av lagene klarte å spille seg til noen spesielt store målsjanser.

Dermed ble det en ny nedtur for norsk landslagsfotball etter det særdeles skuffende og ydmykende 0-6-tapet til A-landslaget mot Tyskland mandag.

- En sørgelig og nitrist forestilling ender det med, konkluderte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk da dommeren blåste av kampen.

Skuffet Smerud

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud var skuffet etter oppgjøret.

- Vi møter et lag som er bra og som jeg egentlig synes vi får kontrollert, men vi skaper ikke nok til å få det målet som vi gjerne skulle hatt. Det var et steg opp ifra sist, men det var ikke et så stort steg at vi fikk det vi ville ha i dag, sier Smerud til Nettavisen.

- Vi sliter med å skape nok trykk i den siste tredjedelen. En av grunnene til det er at Israel er et bra lag. De forsvarer seg godt. De er robuste. Selv om man blir kvitt de en gang, så kommer de tilbake på rett side. Vi klarer ikke holde høyt nok tempo som vi vil over tid til å bryte de ned, forklarer landslagssjefen.

Det ble en nokså rolig start på tirsdagens oppgjør i Drammen uten de stor sjansene.

Etter ni minutter spilte Norge seg til en brukbar mulighet da Andreas Hanche-Olsen slo en lang ball inn i feltet. Stormende inn i boksen kom Julian Ryerson. Han burde ha headet ballen inn til Sander Svendsen foran mål, men gikk i stedet for avslutning. Den gikk til side for mål.

Minuttet senere var det gjestene fra Israel som øynet muligheten på en kontring. Ballen endte til slutt hos Moti Brshazky som kom til avslutning fra cirka 15 meter, men Sondre Rossbach hadde god kontroll.

NORGES LAG: Bak fra venstre Sondre Rossbach, Julian Ryerson, Ulrik Yttergård Jenssen, Andreas Hanche-Olsen, Kristoffer Ajer og Iver Fossum. Foran fra venstre Sander Svendsen, Birk Risa, Rafiq Zekhnini og Martin Ødegaard før EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Israel på Marienlyst stadion i Drammen tirsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Israel hadde fremstått som et lite hakk bedre enn Norge i de første 20 minuttene, men de norske ungguttene skapte noe mer i andre halvdel av førsteomgangen.

Etter 21 minutter var Kristoffer Ajer dyktig da han driblet seg gjennom Israels midtbane og stormet mot mål. Celtic-stopperens avslutning stod ikke helt i stil til forarbeidet, men skuddet gikk via Svendsen og gikk like til side for mål.

Omgangens første mulighet kom noen minutter før pause da Zekhnini la inn foran mål fra høyrekanten. Ballen endte til slutt opp hos Birk Risa, men Israels keeper stoppet avslutningen med hodet.

Da de første 45 minuttene var unnagjort, stod det fortsatt 0-0.

Norge presset Israel

Norge fikk en god start på andreomgangen og burde ha utnyttet sjansen bedre da de fikk en strålende kontringsmulighet etter 52 minutter.

Martin Ødegaard snappet opp ballen før han spilte den videre til Zekhnini. Sistnevnte slo ballen så videre inn til Svendsen alene foran mål, men Hammarby-spissen var for ivrig og hadde plassert seg i en offside-posisjon da ballen ble slått.

Kort tid senere var det Iver Fossum som holdt på å komme til en god sjanse da han fikk ballen fra cirka 12 meter, men avslutningen hans ble blokkert.

I motsetning til de seneste oppgjørene for U21-landslaget på Marienlyst, slet det norske laget med å få tempo på det offensive spillet. Det israelske forsvaret virket også å være fysisk overlegne de norske angrepsspillerne.

Etter cirka 60 minutter valgte Smerud å sette innpå Ajax-proff Dennis Tørset Johnsen til fordel for Svendsen.

Det fikk ingen umiddelbar effekt, og etter 75 minutter kom Israel til en brukbar sjanse da Maxim Plakushchenko ladet skuddfoten. Skuddet gikk rett på Rossbach, men var såpass hardt at den norske målvakten måtte slå ballen over til corner.

Like før slutt så det ut til at Norge skulle få muligheten de hadde trengt da Ødegaard var god å la ballen inn kun en meter foran mål, men foran kassa var det ingen som ventet.

Etter 90 nokså kjedelige minutter stod det fortsatt 0-0. Et svært skuffende resultat sett med norske øyne ettersom laget ikke har tatt poeng så langt i kvalifiseringen.